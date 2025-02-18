CD Projekt Red ищет специалистов для работы над таинственным Project Hadar

В настоящее время польская CD Projekt Red работает над несколькими проектами. Первой выйдет The Witcher 4, кроме того, бостонский филиал занимается разработкой Cyberpunk: Project Orion, сиквела Cyberpunk 2077, а также других игр из серии The Witcher и таинственной Project Hadar.
О последнем из этих проектов почти ничего не известно, кроме того, что это будет новый IP, а также первый, полностью принадлежащий CD Projekt Red (концепция The Witcher была создана Анджеем Сапковским, а Cyberpunk - Майком Пондсмитом). Как бы то ни было, Марцин Блаха подтвердил важность работы над новым IP.
Вице-президент CDPR по нарративу сообщил, что компания ищет специалистов для проекта Hadar, которому «нужна исключительная команда». Блаха подчеркнул уникальность предложения, заявив, что такая возможность выпадает «раз в жизни».
Сейчас польская студия ищет старшего программиста, нескольких художников, сценариста, дизайнера и технических специалистов, так что очевидно, что работа движется в заданном направлении.
По состоянию на конец 2022 года Project Hadar находился не в производстве, а на ранних стадиях концептуальных обсуждений. Если судить по информации о наборе на более конкретные должности, в ближайшее время должна начаться более активная фаза разработки.
Кто-то говорил, что всё это в целях продаться майкрософту.
Чё-то не продались пока.
еще одна сильная независимая женщина вместо гг?
Да пофиг бы было, на этих сильных. Сильная и сильная. Но! Вот, что меня бесит, так это если тётка за гг, то обязательно и бескомпромиссно - все мужики козлы или дебилы идЙоты. Вот тот же трейлер, по Цири. Ну ничего бы не имел против. Но вот присмотритесь. Все носители пенисов, грязные уродцы и при этом скандирующие - "распни его распни". Папаша жертвы, не лучше. Зато все тётки - ну прямо матери терезы. Вот это перекос, чёткое разделение бесит. Ну не бывает так, это прямо-таки какой то шовинизм.
Ты галоперидола бы выпил, успокоился. Ты даже в трейлере нашел феминизм, которого там нет. А женщин в некоторых странах толпой забивают кто? Правильно - мужчины. А сжигал кто женщин в Европе на кострах? Также мужчины. И подобных примеров можно привести множество.
Оценивая примерно соотношение полов 50/50 если бы это было так, то история человечества, Там бы и закончилась. Это не фильм: геи-ниггеры из далёкого космоса. Мужики не рожают, как должно быть известно всем. Ну и феминизма бы не было. Ибо костры продолжали бы гореть. Кстати о кострах. А можно конкретные цифры? По моим, за всё время буйства инквизиции - 28 жертв. А если поднять документацию по доносам, так там извиняюсь от коллег по типу пиписек подавляющее большинство.
А при чем тут колличество? Речь про качество в данном случае. И занимались этим мужчины. Так что в трейлере показана вполне обыденная для человечества ситуация. В разные моменты истории кто своих детей в жертву приносил? Мужчины мужчинам.
А насчет трейлера Killing monsters что скажешь, в котором Геральт спасает сильную и независимую женщину от лап трех белых и скорее всего цисгендерных угнетателей . Насколько это повестка ?
Меня возьмите работать, я вам там диверсию устрою!
Выйдет в 2035?
2077
Не не выйдет. В 26 году ядерная война начнется.
Отлично написал! Не в бровь, а в глаз! Представляешь сколько фанатиков киберпука прочло и взлетело
Эээ, ты торопишься :) в 2029 васстанут башины из бебла ядегного огдя и бойдёт вайна на удичтожение челобечества...
как раз ведьмак 4 доделают.))
А в чём проблемы десятки студий закрылись за 2 года выбирай любого безработного специалиста..
Любого нельзя, есть определенные стандарты на найм, смена пола, синие волосы и всякое такое.
primite pj ya krut
niggershttps://t.me/c/1973385960/67
баги 2087