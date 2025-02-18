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Project Hadar TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица
6.9 27 оценок

CD Projekt Red ищет специалистов для работы над таинственным Project Hadar

Gruz_
Новости

В настоящее время польская CD Projekt Red работает над несколькими проектами. Первой выйдет The Witcher 4, кроме того, бостонский филиал занимается разработкой Cyberpunk: Project Orion, сиквела Cyberpunk 2077, а также других игр из серии The Witcher и таинственной Project Hadar.

О последнем из этих проектов почти ничего не известно, кроме того, что это будет новый IP, а также первый, полностью принадлежащий CD Projekt Red (концепция The Witcher была создана Анджеем Сапковским, а Cyberpunk - Майком Пондсмитом). Как бы то ни было, Марцин Блаха подтвердил важность работы над новым IP.

Вице-президент CDPR по нарративу сообщил, что компания ищет специалистов для проекта Hadar, которому «нужна исключительная команда». Блаха подчеркнул уникальность предложения, заявив, что такая возможность выпадает «раз в жизни».

Сейчас польская студия ищет старшего программиста, нескольких художников, сценариста, дизайнера и технических специалистов, так что очевидно, что работа движется в заданном направлении.

По состоянию на конец 2022 года Project Hadar находился не в производстве, а на ранних стадиях концептуальных обсуждений. Если судить по информации о наборе на более конкретные должности, в ближайшее время должна начаться более активная фаза разработки.

37
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
UnsophisticatedEleazar

Кто-то говорил, что всё это в целях продаться майкрософту.
Чё-то не продались пока.

14
Kostya Bashmakov

еще одна сильная независимая женщина вместо гг?

6
IgoBa

Да пофиг бы было, на этих сильных. Сильная и сильная. Но! Вот, что меня бесит, так это если тётка за гг, то обязательно и бескомпромиссно - все мужики козлы или дебилы идЙоты. Вот тот же трейлер, по Цири. Ну ничего бы не имел против. Но вот присмотритесь. Все носители пенисов, грязные уродцы и при этом скандирующие - "распни его распни". Папаша жертвы, не лучше. Зато все тётки - ну прямо матери терезы. Вот это перекос, чёткое разделение бесит. Ну не бывает так, это прямо-таки какой то шовинизм.

7
YummyBayard IgoBa

Ты галоперидола бы выпил, успокоился. Ты даже в трейлере нашел феминизм, которого там нет. А женщин в некоторых странах толпой забивают кто? Правильно - мужчины. А сжигал кто женщин в Европе на кострах? Также мужчины. И подобных примеров можно привести множество.

-4
IgoBa YummyBayard

Оценивая примерно соотношение полов 50/50 если бы это было так, то история человечества, Там бы и закончилась. Это не фильм: геи-ниггеры из далёкого космоса. Мужики не рожают, как должно быть известно всем. Ну и феминизма бы не было. Ибо костры продолжали бы гореть. Кстати о кострах. А можно конкретные цифры? По моим, за всё время буйства инквизиции - 28 жертв. А если поднять документацию по доносам, так там извиняюсь от коллег по типу пиписек подавляющее большинство.

0
YummyBayard IgoBa

А при чем тут колличество? Речь про качество в данном случае. И занимались этим мужчины. Так что в трейлере показана вполне обыденная для человечества ситуация. В разные моменты истории кто своих детей в жертву приносил? Мужчины мужчинам.

-4
UltimateWallace IgoBa

А насчет трейлера Killing monsters что скажешь, в котором Геральт спасает сильную и независимую женщину от лап трех белых и скорее всего цисгендерных угнетателей . Насколько это повестка ?

2
Шрек и осел vs CD Project

Меня возьмите работать, я вам там диверсию устрою!

1
Kreliann

Выйдет в 2035?

0
OPen man

2077

16
hpi

Не не выйдет. В 26 году ядерная война начнется.

-20
слона уронили OPen man

Отлично написал! Не в бровь, а в глаз! Представляешь сколько фанатиков киберпука прочло и взлетело

12
ka27 hpi

Эээ, ты торопишься :) в 2029 васстанут башины из бебла ядегного огдя и бойдёт вайна на удичтожение челобечества...

8
OPen man слона уронили

как раз ведьмак 4 доделают.))

9
Pastoral

А в чём проблемы десятки студий закрылись за 2 года выбирай любого безработного специалиста..

0
vzglydizugla

Любого нельзя, есть определенные стандарты на найм, смена пола, синие волосы и всякое такое.

1
Тайно Пернулье

primite pj ya krut

sosite

niggershttps://t.me/c/1973385960/67

0
hitman47477

баги 2087

-1