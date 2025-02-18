CD Projekt Red ищет специалистов для работы над таинственным Project Hadar

В настоящее время польская CD Projekt Red работает над несколькими проектами. Первой выйдет The Witcher 4, кроме того, бостонский филиал занимается разработкой Cyberpunk: Project Orion, сиквела Cyberpunk 2077, а также других игр из серии The Witcher и таинственной Project Hadar.

О последнем из этих проектов почти ничего не известно, кроме того, что это будет новый IP, а также первый, полностью принадлежащий CD Projekt Red (концепция The Witcher была создана Анджеем Сапковским, а Cyberpunk - Майком Пондсмитом). Как бы то ни было, Марцин Блаха подтвердил важность работы над новым IP.

Вице-президент CDPR по нарративу сообщил, что компания ищет специалистов для проекта Hadar, которому «нужна исключительная команда». Блаха подчеркнул уникальность предложения, заявив, что такая возможность выпадает «раз в жизни».

Сейчас польская студия ищет старшего программиста, нескольких художников, сценариста, дизайнера и технических специалистов, так что очевидно, что работа движется в заданном направлении.

По состоянию на конец 2022 года Project Hadar находился не в производстве, а на ранних стадиях концептуальных обсуждений. Если судить по информации о наборе на более конкретные должности, в ближайшее время должна начаться более активная фаза разработки.