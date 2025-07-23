CDPR ищет старшего дизайнера игрового процесса для Project Hadar, похоже это будет RPG с упором на ближний бой

Сейчас у CDPR в разработке находится несколько амбициозных проектов. Наиболее продвинутым является Ведьмак 4, в то время как другие игры, такие как сиквел Cyberpunk 2077, также демонстрируют стабильный прогресс. Кроме того, команда уже начала работу над концепцией своего первого оригинального проекта.

Этот проект, получивший название Project Hadar, предложит игрокам уникальное приключение в совершенно новой вселенной и сеттинге. Хотя подробности пока остаются в секрете, но теперь появилась вакансия старшего дизайнера игрового процесса, что указывает на акцент на ближнем бою в игре.

CDPR приобрели известность благодаря продаже миллионов копий The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, поэтому фанаты с нетерпением ожидают, что команда создаст с своей первой оригинальной интеллектуальной собственностью.

Студия активно ищет сотрудников для проекта Hadar. В описании вакансии указано, что опыт работы с ролевыми и экшен-играми является ключевым требованием. Это вполне логично, учитывая, что команда имеет сильные корни в жанре ролевых игр, и Project Hadar будет опираться на этот опыт.

Интересно, что в описании также отмечается, что приветствуется опыт в ближнем бою. Это важно, поскольку портфолио CDPR разнообразно, а их последний проект, Cyberpunk 2077, в основном сосредоточен на стрельбе от первого лица.

Хотя элементы ближнего боя присутствовали в Cyberpunk 2077, игра в целом была ориентирована на шутер. Тем не менее, описание вакансии предполагает, что Project Hadar будет использовать боевую систему, более схожую с франшизой «Ведьмак».

Ранее CDPR также выражала намерение улучшить боевую систему в Ведьмак 4. Опыт, полученный в ходе этой работы, может оказать влияние на разработку механик ближнего боя в Project Hadar.

На данный момент CDPR сосредоточена на дизайне мира и сюжете, однако список вакансий намекает на то, что команда уже имеет представление о базовом игровом процессе.

Project Hadar всё ещё находится на ранних стадиях разработки, и к моменту её релиза она может претерпеть значительные изменения.