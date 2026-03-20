Новая игра CD Projekt Red под кодовым названием Project Hadar перешла на стадию концепта

CD Projekt Red поделилась свежей информацией о своей новой игре — Project Hadar. По словам руководства компании, проект успешно развивается и уже перешёл на раннюю стадию концептуальной разработки.

Это полностью новая интеллектуальная собственность студии, не связанная с «Ведьмаком» или Cyberpunk. Сейчас команда сосредоточена на формировании основных идей: мира, персонажей и ключевых механик будущей игры.

В то же время компания параллельно ведёт работу и над другими направлениями, однако ключевое внимание сейчас уделяется постепенному развитию новых проектов на разных этапах производства.

Что касается Project Hadar, проект пока находится на самой ранней стадии формирования, где закладываются базовые идеи и общее видение будущей игры. В студии отмечают, что процесс идёт стабильно и без серьёзных проблем, что позволяет уверенно двигаться дальше.

Хотя до полноценной разработки ещё далеко, внутри компании настроены оптимистично и рассматривают Hadar как важный шаг в создании совершенно новой вселенной.