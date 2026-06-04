Project Hadar, новая игра CD Projekt Red, обещает стать эмоциональным приключением с открытым миром

Студия CD Projekt Red, создавшая The Witcher и Cyberpunk, представила ещё несколько подробностей о своей грядущей новой игре Hadar, которая обещает стать «эмоциональным проектом с открытым миром».

О Hadar известно очень мало, игра была впервые анонсирована в 2022 году, когда она находилась «на самых ранних этапах творческого процесса». Команда явно добивается стабильного прогресса – в марте этого года со-генеральный директор CD Projekt Михал Новаковский заявил, что «команда заложила основы этой совершенно новой интеллектуальной собственности», и разработчики «проектируют конкретные элементы, которые могут быть включены в игру, создают множество прототипов и внедряют их непосредственно в Unreal Engine». Сейчас компания набирает сотрудников на несколько должностей, чтобы воплотить Hadar в жизнь, и одна из них раскрывает некоторые подробности о проекте.

Как указано в объявлении о вакансии, на должность директора по разработке ищут человека, который «поможет расширить границы для следующей, захватывающей игры в мире Hadar, создав эмоциональный, открытый мир, который останется в памяти геймеров». Это не первый раз, когда CD Projekt Red намекает на то, что Hadar будет «эмоциональным» опытом – в прошлом году в другом объявлении о вакансии потенциальным дизайнерам квестов было сказано, что они должны быть «увлечены нарративно-ориентированным и эмоциональным дизайном», что подразумевало, что сюжет будет иметь большое значение, как и в других играх студии.

Интересно, что упоминание «открытого мира» отсутствует в других объявлениях о вакансиях Hadar — учитывая предыдущие игры студии и их собственные открытые миры, появление этого термина здесь не слишком удивительно, но это ещё одна захватывающая деталь, которая может помочь нам представить, как может выглядеть игра.

В последней презентации финансовых результатов CD Projekt Red на прошлой неделе было подтверждено, что по состоянию на 30 апреля над игрой работали 24 разработчика — на два меньше, чем в конце февраля этого года. Для сравнения, по последним данным, над The ​​Witcher 4 работали 513 разработчиков, над Cyberpunk 2 — 163, а над Project Sirius — 83, так что сейчас это сравнительно небольшая команда.