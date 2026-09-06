Project Hadar, новая IP от CD Projekt RED, все еще находится на стадии концепта

Польская студия CD Projekt RED продолжает активную работу над своей первой полностью оригинальной интеллектуальной собственностью, известной как Project Hadar. Проект развивается параллельно с производством продолжений флагманских франшиз The Witcher и Cyberpunk.

Актуальный статус разработки раскрыла вице-президент компании по связям с инвесторами Каролина Гнась во время финансовой конференции по итогам первого полугодия. По ее словам, игра «все еще находится на стадии концепта». Это указывает на то, что производство запущено в рамках пре-продакшена, где команда сфокусирована на проверке механик и создании первых рабочих прототипов.

На текущий момент в основной команде Project Hadar задействовано чуть более 30 специалистов. Руководство студии официально подтвердило курс на расширение штата и планирует увеличить количество разработчиков до 50 человек до конца текущего года. Для сравнения, основные силы компании сейчас брошены на следующую часть The Witcher, над которой трудятся порядка 500 сотрудников.

Проект изначально был анонсирован осенью 2022 года, но авторы до сих пор тщательно скрывают детали сюжета и сеттинга. Подтверждено лишь то, что игра создается в привычном для студии жанре RPG. Направление игрового процесса прослеживается по внутренним вакансиям компании: CD Projekt RED ищет инженеров и сценаристов для создания «эмоционального приключения в открытом мире» с явным упором на ближний бой.