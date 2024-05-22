Сотрудники CD Projekt в полном восторге от Project Hadar, нового оригинального IP студии

Польская студия CD Projekt RED снискала себе славу в игровой индустрии как разработчик таких культовых игр, как серия The Witcher, а также Cyberpunk 2077. Как уже сообщала сама CD Projekt RED, в разработке находится несколько новых проектов, таких как продолжение Cyberpunk 2077, а также новая The Witcher.

Но между этими проектами есть и новый, полностью оригинальный IP от студии, который пока носит простое название "Project Hadar". Подробностей о Hadar пока мало, но предполагается, что это будет экшен-РПГ.

Порталу GamesRadar недавно удалось взять интервью у Марии Мазур, занимавшейся придумыванием квестов в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, и она с большим энтузиазмом рассказала о Project Hadar.

"Я была очень рада услышать, что мы действительно собираемся создать свой собственный IP. Это вполне логично, учитывая разнообразие талантов, которыми мы обладаем, от сценаристов до художников", - сказала Мария Мазур, отвечая на вопрос о предстоящих проектах CD Projekt.



"Не вкладывать все это в нечто новое, исходящее непосредственно от нас, - это просто расточительство. Я очень рада появлению Project Hadar".

В том же интервью Мария Мазур опровергла слухи о том, что действие Project Hadar будет разворачиваться в феодальной Японии, и дала понять, что не пойдет по этому пути.