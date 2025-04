Neon Giant разрабатывают киберпанк-симулятор от первого лица под кодовым названием "Project Impact"

Serious Ash

Neon Giant, разработчики The Ascent, объявили, что работают над киберпанковским симулятором нового поколения от первого лица с предварительным кодовым названием «Project Impact».

Project Impact - это игра от первого лица с открытым миром, действие которой разворачивается в вымышленном месте, Порт-Дезере, в атмосфере киберпанка. Хотя разработчики ещё не объявили дату выхода игры, они сообщили, что нас ждёт более реалистичный мир и более приземлённый подход к сюжету, чем в их предыдущем проекте The Ascent.

Команда будет использовать движок Unreal Engine 5 для этого проекта и описывает его как очень амбициозный «шаг вперед» по сравнению с The Ascent. Несмотря на то, что проект отличается от The Ascent по жанру, во многом Project Impact - это возвращение студии в прежнюю форму, ведь многие из ее разработчиков до The Ascent работали над шутерами от первого лица, а соучредители и креативные директора Аркад Берг и Тор Фрик ранее работали в MachineGames над франшизой Wolfenstein.

Название «Project Impact» имеет несколько значений для игры и студии. Игра должна быть интерактивной, с элементами принятия решений и ветвями сюжета. Студия стремится улучшить анимацию, звук и спецэффекты для усиления впечатления. Для Neon Games это также возможность повлиять на индустрию.

Игра будет вдохновлена комиксами, книгами, музыкой и фильмами, но не копирует жанры, а создает собственный мир. Сравнение с Cyberpunk 2077 быстро отвергнуто, так как это уникальная игра, которой еще не существует.

Они решили сотрудничать с Krafton из-за схожести целей и методов. Это дало им творческий контроль над проектом с поддержкой издателя. Игра полностью разрабатывается Neon Giant.

В настоящее время не существует конкретной даты выхода продукта и не определены платформы для его запуска.