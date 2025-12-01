ЧАТ ИГРЫ
Project Impact 2028 г.
От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Киберпанк
8.3 7 оценок

Разработчики The Ascent анонсируют свою следующую игру на церемонии The Game Awards

monk70 monk70

Neon Giant, студия, стоящая за The Ascent, сообщила, что её следующая игра будет анонсирована на церемонии The Game Awards на следующей неделе.

Сегодня в социальных сетях разработчика был опубликован загадочный тизер со слоганом «Ничто не запрещено», к которому прилагалось изображение стены с граффити. Ниже вы можете увидеть его, а также подтверждение анонса от 11 декабря:

Шведская студия Neon Giant дебютировала с изометрическим шутером The Ascent в 2021 году. Судя по тизеру, похоже, что издателем следующей игры Neon Giant станет Krafton, а не Curve Digital.

VIGITAL ART

The ascent норм игруха 😎

0ncnjqybr

The Ascent потрясающая игра, литерали лучший киберпанк.

Гораздо атмосфернее поделия редов.

GraF68ru

Кроме графона вообще ничего больше в игре не было.

