Китайский экшен в духе Ghost of Tsushima, Project: Jinyiwei, выйдет на PlayStation 5

Разработанный CangMo Game Entertainment ролевой экшен Project: Jinyiwei стала участником программы China Hero Project от Sony Interactive Entertainment, объявили компании. Игра будет доступна для PlayStation 5.

В Project: Jinyiwei можно будет поиграть на выставке ChinaJoy 2024, которая пройдет с 26 по 29 июля в Шанхайском новом международном выставочном центре в Шанхае, Китай. Также запланировано сценическое мероприятие.

Project: Jinyiwei - это ролевая игра с элементами экшена, разработанная командой Liyou из CangMo Game Entertainment. Она повествует о главном герое, живущем в эпоху поздней династии Мин, который оказывается втянут в интриги, связанные с крупными событиями, происходящими в ту эпоху.

С помощью различных сил и собственного роста он постепенно превращается из воина, защищающего себя, в ответственного рыцаря. Игроков ждут уникальный стиль и плавный геймплей с упором на захватывающие сражения и захватывающий сюжет.