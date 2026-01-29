Зрелищный трейлер и первые скриншоты амбициозного китайского экшена A Whisper of Fall: Jinyiwei

Ещё в 2024 году китайская студия CangMo Game Entertainment заинтриговала сообщество анонсом загадочного, но крайне амбициозного экшена Project: Jinyiwei, атмосферу которого многие тут же сравнили с хитом Ghost of Tsushima. Тогда авторы поскромничали на детали и ушли в долгое молчание. Сегодня они вернулись, чтобы заново представить свою игру во всей красе и с новым, финальным названием — A Whisper of Fall: Jinyiwei.
Разработчики, при поддержке инициативы PlayStation China Hero Project, опубликовали первый полноценный геймплейный трейлер и подборку скриншотов. Ролик демонстрирует завязку сюжета и ключевые механики Action-RPG в сеттинге уся.
В A Whisper of Fall: Jinyiwei игрокам предстоит вжиться в роль простого лодочника, который из-за непредвиденных обстоятельств вынужден работать под прикрытием в рядах Цзиньивэй (элитной Императорской гвардии династии Мин). Герою придется лавировать между приказами гвардии и поручениями черного рынка, раскрывая глобальный заговор на фоне краха империи.
Проект сочетает зрелищные дуэли на мечах с возможностью парировать любой удар и продвинутую систему паркура — герой умеет бегать по стенам и прыгать по крышам древнего города. Также в игровом процессе значительное внимание уделено расследованиям. Используя уникальную способность «дедукции», протагонист может реконструировать события и буквально «предвидеть будущее» на уровнях-песочницах, чтобы найти истинного виновника или манипулировать ходом заданий.
Авторы обещают свободу исследования и глубокую вариативность: игроки сами выберут, стать ли им народным мстителем, бюрократом или найти свой собственный путь.
A Whisper of Fall: Jinyiwei разрабатывается для PlayStation 5 и ПК. Игра обещает выйти в цировых магазинах Steam и Epic Games Store, где уже есть официальная страничка проекта. Точная дата выхода пока не объявлена.
В другом сеттинге китайцы игры делать не умеют, только копировать друг у друга, да?
сеттинг старого китая. в чем проблема?
xbox опять в жопе, Филя всё просрал))
Не знаю, что там будет в итоге, но бой на стенах - выглядит очень круто.
выглядит достойно,я бы сыграл)) а там видно будет,из всего вообще phantom blade zero жду,пока топчик)
Опять баклеры на головах?)) главное - боевка!!!
Ну так, очередной Souls. Подражатель (причем не очень хороший) ещё даже не вышедшей phantom blade zero. Единственное что зацепило бой на стене и откат времени.
а точно соулс?)) как-то оно не по соулосовски немного выглядит
все игры, которые имеют парирование и босов, автоматически становятся соулслайками?
А что есть Souls? Это поджанр Action/RPG с высокой сложностью. Судя по дамагу в персонажа очень на то похоже. Если точки сохранения аналогичные кострам имеются и сброс противников то 100% Soulslike.
Уже есть кое-что покруче. Зачем это?