Зрелищный трейлер и первые скриншоты амбициозного китайского экшена A Whisper of Fall: Jinyiwei

Ещё в 2024 году китайская студия CangMo Game Entertainment заинтриговала сообщество анонсом загадочного, но крайне амбициозного экшена Project: Jinyiwei, атмосферу которого многие тут же сравнили с хитом Ghost of Tsushima. Тогда авторы поскромничали на детали и ушли в долгое молчание. Сегодня они вернулись, чтобы заново представить свою игру во всей красе и с новым, финальным названием — A Whisper of Fall: Jinyiwei.

Разработчики, при поддержке инициативы PlayStation China Hero Project, опубликовали первый полноценный геймплейный трейлер и подборку скриншотов. Ролик демонстрирует завязку сюжета и ключевые механики Action-RPG в сеттинге уся.

В A Whisper of Fall: Jinyiwei игрокам предстоит вжиться в роль простого лодочника, который из-за непредвиденных обстоятельств вынужден работать под прикрытием в рядах Цзиньивэй (элитной Императорской гвардии династии Мин). Герою придется лавировать между приказами гвардии и поручениями черного рынка, раскрывая глобальный заговор на фоне краха империи.

Проект сочетает зрелищные дуэли на мечах с возможностью парировать любой удар и продвинутую систему паркура — герой умеет бегать по стенам и прыгать по крышам древнего города. Также в игровом процессе значительное внимание уделено расследованиям. Используя уникальную способность «дедукции», протагонист может реконструировать события и буквально «предвидеть будущее» на уровнях-песочницах, чтобы найти истинного виновника или манипулировать ходом заданий.

Авторы обещают свободу исследования и глубокую вариативность: игроки сами выберут, стать ли им народным мстителем, бюрократом или найти свой собственный путь.

A Whisper of Fall: Jinyiwei разрабатывается для PlayStation 5 и ПК. Игра обещает выйти в цировых магазинах Steam и Epic Games Store, где уже есть официальная страничка проекта. Точная дата выхода пока не объявлена.