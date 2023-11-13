Remedy перезагружает разработку Kestrel (ранее Project Vanguard), премиум-игры с компонентом кооперативного режима

Remedy Entertainment объявила о перезапуске своего кооперативного бесплатного многопользовательского игрового проекта под кодовым названием Project Vanguard, который теперь будет известен как Project Kestrel и будет разрабатываться как «премиум-игра с сильным кооперативным многопользовательским компонентом».

В декабре 2021 года Remedy заключила партнерство с Tencent, обеспечив финансирование для развития своего проекта. Однако, учитывая нестабильный характер рынка free-to-play и его частые изменения, обе стороны пересмотрели свою оценку и рассматривают новое направление для Kestrel.

Достигнув этапа проверки концепции, Remedy и Tencent потратили необходимое время на оценку статуса проекта и приняли решение о следующих шагах, перейдя на раннюю стадию разработки концепции.

«Часть бывшей команды разработчиков Vanguard перейдет к работе над другими текущими проектами Remedy, в то время как основное руководство и избранные члены команды разработчиков Kestrel сосредоточатся на новом направлении проекта, начиная со стадии концепции и далее, чтобы создать игру премиум-класса с сильным кооперативным многопользовательским компонентом», — говорится в заявлении Remedy для акционеров сегодня утром.

«Новый опыт будет в большей степени опираться на основные сильные стороны Remedy и будет построен на многих функциях, ресурсах и темах, уже разработанных для Vanguard. Мы добились больших успехов в разработке бесплатной и многопользовательской игры в Vanguard. После долгих тщательных размышлений мы считаем, что выбор нового направления, в котором игра будет больше строиться вокруг основных компетенций Remedy, — это правильный путь. Мы создаем еще одну особенную игру Remedy при постоянной поддержке Tencent в создании великолепного совместного многопользовательского опыта», — сказал Теро Виртала, генеральный директор Remedy Entertainment.