Открыт набор на плейтест Project KVASIR - стелс-экшена в духе Metal Gear Solid и Splinter Cell

Студия Chosen Bun объявила о начале приёма заявок на участие в плейтесте своего дебютного проекта Project KVASIR. Это стелс-экшен от третьего лица, вдохновлённый культовыми играми начала двухтысячных, такими как Splinter Cell и Metal Gear Solid. Все желающие могут подать заявку прямо на странице игры в Steam.

Project KVASIR предлагает игрокам примерить на себя роль оперативника, которому предстоит незаметно проникать на охраняемые объекты, собирать информацию и выполнять задания, оставаясь в тени. Разработчики обещают геймплей, сочетающий в себе элементы скрытного прохождения, экшена и расследования, а также возможность использовать окружение в своих целях. Одной из ключевых особенностей проекта является его визуальный стиль, который сознательно имитирует графику игр эпохи PlayStation 2.

Для того чтобы стать участником, необходимо перейти на страницу Project KVASIR в Steam и нажать кнопку Запросить доступ. Дата выхода полной версии игры пока не называется.