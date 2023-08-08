13 минут геймпле файтинга Project L от Riot Games ©

Project L — это двухмерный файтинг, действие которого происходит в мире League of Legends. Портал IGN вместе с разработчиками Riot Games представили ролик, демонстрирующий 13 минут игрового процесса для 4 игроков.

Прямо с выставочного зала EVO 2023 появилась возможность ознакомиться с Project L, командным файтингом, действие которого происходит в Рунтерре, вселенной LoL. В этой демоверсии можно было играть четырьмя персонажами: Ари, Ясуо, Дариус и Экко. Хотя в игру можно играть вдвоем, когда один человек управляет обоими персонажами команды, в нее также можно играть с четырьмя людьми, когда один человек управляет каждым персонажем.