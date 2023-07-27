Разработчики файтинга Project L представили систему игры вдвоем ©

Riot Games выпустила новый дневник разработчиков и видео геймплея бесплатного файтинга Project L на основе League of Legends, посвященным новой игровой механике и последним новостям, связанным с развитием проекта, в котором представлена система игры вдвоем. Компания также объявила, что у Project L будет игровая демоверсия на EVO 2023, которая будет проходить с 4 по 6 августа в Mandalay Bay Resort and Casino в Лас-Вегасе, штат Невада.

Директор игры Шон Ривера описывает игру вдвое мкак немного похожую на командную борьбу.

«Один игрок управляет чемпионом на ринге, а другой ждет за кадром, пока его товарищ по команде найдет подходящий момент, чтобы заменить его», — сказал Ривера. Игровая система для двух игроков не означает, что вам нужен еще один человек для игры, поскольку Project L будет поддерживать бой один на один, два на два и даже два на один.

Riot Games также сообщила, что участникам EVO в этом году будет доступна игровая демоверсия. Разработчик раскрыл в твите трех подтвержденных персонажей в списке Project L, а также таинственного четвертого, намекая, что Riot Games может представить следующего персонажа на EVO в следующем месяце.

Напомним, что Project L была анонсирована в 2019 году, в первый день EVO того года, и основана на популярной MOBA League of Legends от Riot. С тех пор о проекте мало что известно. Помимо привязки к League of Legends, Riot ранее подтвердила, что Project L будет бесплатной игрой.