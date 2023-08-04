Riot Games представила новый геймплейный трейлер своего грядущего файтинга по League of Legends ©

Сегодня компания Riot Games представила новый трейлер своего грядущего файтинга League of Legends, получившего кодовое название Project L.

Прежде всего, мы видим Ясуо, еще одного чемпиона League of Legends, который будет доступен в новой игре. Это мастер фехтования, умеющий манипулировать ветром с помощью своего клинка и отменять удары в различных позициях, что позволяет ему использовать инструменты в любой ситуации.

У него даже есть ветряная стена для усиления защиты.

Мы также можем по-новому взглянуть на трех ранее представленных чемпионов - Ахри, Дариуса и Экко. Всех четырех героев можно увидеть прямо сейчас на выставке EVO 2024 в демонстрационном режиме.

На данный момент Project L не имеет ни сроков выхода, ни анонсированных платформ. Изначально игра была анонсирована в 2021 году, и мы уже знаем, что она будет free-to-play с обещанием "бережного отношения к времени и кошельку игроков в плане монетизации".