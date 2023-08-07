Ролик Project L рассказывает об управлении и прочих игровых механиках ©

На днях появились новые подробности о проекте Project L от Riot Games: подтверждено, что Ясуо войдет в состав команды и будет доступен для игры на EVO 2023. Что касается того, как играть, то разработчик выпустил полезный видеоролик, посвященный различным механикам, в котором также можно посмотреть на геймплей free-to-play бойца.

Как отмечает дизайнер чемпионки Каролина Монтано, существует три вида атак - легкая, средняя и тяжелая. Для выполнения специальных движений (также модифицируемых с помощью направленного ввода) имеются кнопки S1 и S2. Дважды нажав кнопку вниз и S1 или S2, можно использовать Ultimate 1-го уровня в качестве финишера комбо, расходуя один бар Ultimate Meter.

Если нажать одновременно S1 + S2, то можно использовать кинематографический Ultimate второго уровня, который наносит больший урон (но расходует два бара Ultimate Meter). Что касается защиты, то блокировать можно нажатием кнопки "Блок", а нажатие "Вперед" + "Свет" + "Средний" после блокирования атаки выполняет "Толчок" (Pushblock), который стоит один метр. Нажатие клавиш "Назад" + "Вперед" выполняет "Отступающую защиту", а "Легкая" + "Тяжелая" - "Парирование".

Парирование стоит один метр, но при успешном парировании он возвращается и выполняется ударная волна, открывающая противнику доступ к урону. Вы также можете нажать S1 или S2 с помощью командной кнопки, чтобы получить динамическое спасение от товарища по команде (даже если он получил K.O'd). Если этого недостаточно, есть система Fuse, которая добавляет всевозможные тактические приемы, такие как 2X Assist для последовательных ассистов от товарища по команде или Double Down для использования Ultimate первого уровня обоих персонажей.

Ознакомьтесь с ней ниже. Project L не имеет даты выхода и платформ, так что следите за новостями.