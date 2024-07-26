Project L.3.3.T. пытается объединить лучшее от Escape from Tarkov и S.T.A.L.K.E.R., но терпит неудачу по мнению игроков

Индустрия видеоигр не перестает удивлять попытками создать идеальный симбиоз популярных жанров. На этот раз в центре внимания оказался Project L.3.3.T. — новый проект, недавно появившийся в раннем доступе Steam. Разработчики поставили перед собой непростую задачу: объединить лучшие черты культовых шутеров Escape from Tarkov и S.T.A.L.K.E.R.

Игровой процесс Project L.3.3.T. погружает пользователей в мир, наполненный аномалиями и артефактами, что сразу же вызывает ассоциации с украинским хитом. При этом основной геймплейный элемент заимствован из Escape from Tarkov — смерть персонажа означает потерю всего снаряжения и добытых ресурсов.

Несмотря на амбициозность проекта, реакция игрового сообщества оказалась неоднозначной. Отзывы в Steam варьируются от восторженных до крайне негативных. Критики указывают на многочисленные технические проблемы и даже проводят неутешительные параллели с печально известной The Day Before.

Тем не менее, у Project L.3.3.T. есть и свои защитники. Часть игроков видит в проекте большой потенциал, отмечая, что многие недостатки могут быть исправлены к моменту полноценного релиза. Время покажет, удастся ли этому амбициозному проекту занять достойное место среди признанных хитов жанра или же он останется лишь ещё одной неудачной попыткой объединить несочетаемое.