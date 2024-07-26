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Project L.3.3.T. 25.07.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
8.2 13 оценок

Project L.3.3.T. пытается объединить лучшее от Escape from Tarkov и S.T.A.L.K.E.R., но терпит неудачу по мнению игроков

Lunersun
Новости

Индустрия видеоигр не перестает удивлять попытками создать идеальный симбиоз популярных жанров. На этот раз в центре внимания оказался Project L.3.3.T. — новый проект, недавно появившийся в раннем доступе Steam. Разработчики поставили перед собой непростую задачу: объединить лучшие черты культовых шутеров Escape from Tarkov и S.T.A.L.K.E.R.

Игровой процесс Project L.3.3.T. погружает пользователей в мир, наполненный аномалиями и артефактами, что сразу же вызывает ассоциации с украинским хитом. При этом основной геймплейный элемент заимствован из Escape from Tarkov — смерть персонажа означает потерю всего снаряжения и добытых ресурсов.

Несмотря на амбициозность проекта, реакция игрового сообщества оказалась неоднозначной. Отзывы в Steam варьируются от восторженных до крайне негативных. Критики указывают на многочисленные технические проблемы и даже проводят неутешительные параллели с печально известной The Day Before.

Тем не менее, у Project L.3.3.T. есть и свои защитники. Часть игроков видит в проекте большой потенциал, отмечая, что многие недостатки могут быть исправлены к моменту полноценного релиза. Время покажет, удастся ли этому амбициозному проекту занять достойное место среди признанных хитов жанра или же он останется лишь ещё одной неудачной попыткой объединить несочетаемое.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Jarvis666

Кринж, в игре нет русского языка, но есть постсоветские локации с лозунгами на зданиях, на русском языке))

3
patagonia 66

Когда уже закончится эра копирки, сиквелов и приквелов в игровой и фильмовой индустрии? Весь креатив на жаре испёкся

2
Кей Овальд

Тогда, когда закончится эра капитализма.

0
Генерал Анатолий

Эпигонство во все времена будет существовать, во всех направлениях искусства

0
Egik81

Из бочки меда и ложки дегтя не получится больше меда.....

0