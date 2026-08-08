Скандальный шутер Project L33T сменил название на "Озерск Протокол" и столкнулся с сильным гневом игроков

Тактический экстракшн-шутер Project L33T от TargetPoint Studio и Holmgard Games пережил масштаный ребрендинг и получил новое название "Озерск Протокол".

Изменение названия совпало со скандалом вокруг внутриигровой экономии и ранних покупателей. Пользователи, приобретшие дорогие наборы вроде Accession Edition стоимостью от 40 долларов, обнаружить урезание внутриигровых наград, пропажу внутриигровой валюты и отсутствие защищенных контейнеров MK 16-2. Вместо обещанных привилегий многие аккаунты оказались сброшены до базового статуса Founder. В сообществе возникли подозрения, что заявление о передаче разработки новой независимой команде является лишь попыткой авторов уйти от ответственности за прошлые обещания.

В конце июня 2026 года разработчики совершили еще один резонансный шаг, незаметно убрав с формы страницы в Steam плашку раннего доступа и объявив о релизе версии 1.0. Геймеры убеждены, что полноценный выпуск недоработанной игры был произведен исключительно ради сброса накопившихся разгромных отзывов и отметки сервиса о длительном отсутствии обновлений. Фактическое состояние проекта при этом осталось на уровне сырой альфа-версии.

Техническое исполнение патчей вызвало волну шквальной критики. Искусственный интеллект ботов получил стопроцентный аимбот и способносность простреливать персонажей сквозь текстуры и скалы на любых дистанциях. Озвучка бандитов была заменена на невыразительный синтезатор речи с использованием русского текстового робота, попытки переназначить клавиши управления приводили к мгновенным вылетам клиента, а оптимизация на движке Unreal Engine 5 с технологией Lumen демонстрировала критические проседания частоты кадров.

В июле и августе 2026 года ситуация усугубилась полным падением серверной инфраструктуры. Из-за ошибки в клиенте игра пыталась подключаться к хардкодному IP-адресу 82.97.206.22 американского сервера, который не отвечал на запросы, из-за чего пользователи за пределами Европы оказались заблокированы на экране бесконечной загрузки. Технический хотфикс от 14 июля 2026 года лишь частично восстановил вход для европейского региона, оставив остальные сервера неработоспособными.

К настоящему моменту онлайн "Озерск Протокол" по данным сервиса SteamDB обвалился до 1-3 человек, а официальный сервер в Discord оказался заброшен модерацией и заспамлен сторонней рекламой. Разработчики прекратили любой диалог с аудиторией, игнорируя запросы о починке серверов и возврате денег, из-за чего обманутые покупатели массово оформляют возвраты средств и сравнивают проект с прецедентом The Day Before.