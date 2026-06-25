Сомнительный выживач Project L33T вышел из раннего доступа Steam и обрушил на себя гнев игроков

Пока фанаты реалистичных тактических шутеров посвящают своё время Escape from Tarkov, амбициозная игра Project L33T от студии Holmgard Games предприняла отчаянную попытку занять свою нишу на этом сложном рынке. На днях шутер формально покинул стадию Раннего доступа, гордо выпустив версию 1.0 на ПК. Авторы перевели геймплей с привычного сессионного формата экстракшен-шутера на модель «глобальной песочницы». Заявленный открытый мир площадью до 6 кв. км, бесконечное время рейдов с запоминанием последней локации персонажа перед выходом, ИИ-наемники и даже PvE-серверы должны были поразить игроков.

Однако суровая реальность оказалась куда мрачнее громких обещаний. Релизная версия вызвала у комьюнити явно целых ворох негативных эмоций. Страница игры в магазине Valve моментально потонула под «Смешанными» и откровенно негативными отзывами. Если почитать недавние комментарии, становится очевидным, что игру "освободили" от клейма беты исключительно в маркетинговых целях — геймплейные дыры говорят об обратном.

Геймеры массово рефандят игру. Один из игроков пожаловался, что на его ультра-мощной сборке с флагманским процессором Ryzen 9 9950X3D и монструозной топовой GeForce RTX 5090 шутер выдает смехотворные и нестабильные показатели частоты кадров. Пользователь резюмировал свой отзыв фразой: "Это ведь шутка? Да? Я даже не знаю, с чего начать объяснять, насколько это ужасно". Игроки подчеркивают: картинка из трейлера в Steam категорически не соответствует реальному "мыльному" виду графики в игре.

Кажется, кто-то просто случайно нажал на кнопку «1.0» в консоли управления Steam. Здесь заглушечных плейсхолдеров больше, чем в любой нормальной инди из альфы. Ты даже не можешь нормально загрузить свою личную базу! Стрельба ощущается убого, обучающий текст вообще не соответствует тому, что показывается в базовых менюшках. Лично мне эта игра кажется просто скамом.

К этому всему добавляются еще и проблемы с авторизацией. Такой неаккуратный, абсолютно сырой релиз, скорее всего, уже похоронил Project L33T для массового игрока.