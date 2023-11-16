NCSOFT показала новый геймплейный трейлер мультиплеерного шутера Project LLL

Компания NCSOFT выпустила геймплейный трейлер для Project LLL, предстоящей многопользовательской онлайн-игры с открытым миром от третьего лица для консолей и ПК.

Project LLL предложит игрокам принять участие в "эпических сражениях" в "огромном и динамичном окружении", в котором можно свободно перемещаться по своему усмотрению.

По словам представителя NCSOFT Джехьюн Бэ (Jaehyun Bae), "вы сможете погрузиться в открытый мир, владея широким спектром оружия и комбинаций навыков. Это уникальная особенность [Project LLL], предлагающая игрокам непревзойденный опыт игры в шутеры".