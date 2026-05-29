Project Madras хочет стать индийским взглядом на GTA - стартовало тестирование амбициозного криминального экшена

На выставке Insider Gaming Showcase состоялся анонс тестирования Project Madras — необычного криминального экшена с открытым миром, действие которого разворачивается в Индии. И хотя сама концепция работы под прикрытием в преступной сети знакома по множеству игр, проект цепляет совсем другим — редким для индустрии сеттингом и попыткой показать современную индийскую культуру без привычных штампов.

Разработчики описывают Project Madras как «прославление индийской культуры, языка и эмоций». Игрокам предстоит совмещать двойную жизнь: выполнять секретные задания правительства и одновременно строить репутацию внутри криминального мира. По духу игра напоминает смесь GTA, Sleeping Dogs и криминальных драм, но с явным акцентом на атмосферу Ченнаи и местный колорит.

Авторы обещают открытый мир с плотной городской средой, уличными гонками на мотоциклах, лодках и грузовиках, а также боевую систему с рукопашными схватками, стелсом и использованием окружения. При этом структура останется полулинейной: свободное исследование будет сочетаться с постановочными сюжетными миссиями.

Особый интерес вызывает сама студия-разработчик — это небольшая независимая команда из Индии, которая делает ставку на культурную идентичность и реалистичное повествование. На фоне однотипных открытых миров Project Madras выглядит как попытка показать знакомый жанр через совершенно другую призму. И именно это сейчас может стать главным преимуществом игры.