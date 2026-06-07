Ninja Theory прекратила разработку Project Mara и сосредоточилась на будущем Hellblade

Студия Ninja Theory официально подтвердила прекращение разработки Project Mara — экспериментального психологического хоррора, анонсированного ещё в 2020 году. Решение связано с желанием команды сосредоточить все ресурсы на дальнейшем развитии франшизы Hellblade.

Глава студии Дом Мэттьюз рассказал, что проект больше не находится в активном производстве. По его словам, подобные решения даются непросто, однако команда решила направить весь накопленный опыт и силы на развитие истории Сенуи.

«Некоторые наверняка спросят, что произошло с Project Mara. Я принял решение больше не продолжать работу над этим проектом. Такие решения никогда не бывают лёгкими, но это позволило объединить весь талант и опыт студии для реализации потенциала Сенуи», — заявил Мэттьюз.

Одновременно Ninja Theory представила Senua — новую игру во вселенной Hellblade, которая станет ответвлением серии. Разработчики обещают более масштабный игровой процесс с упором на сражения, исследование мира и головоломки.

По словам Мэттьюза, над двумя предыдущими Hellblade работали относительно небольшие команды, тогда как теперь все 85 сотрудников студии смогут совместно заниматься одним проектом. Это позволит расширить боевую систему, проработать исследование локаций и добавить больше игровых механик.

Project Mara задумывалась как необычный хоррор, исследующий природу психологического ужаса. Для проекта Ninja Theory создала фотореалистичную копию реальной квартиры и планировала использовать передовые технологии для максимально достоверного изображения восприятия и психического состояния человека. Насколько далеко продвинулась разработка к моменту отмены, не уточняется.

Судя по заявлениям студии, возвращаться к Project Mara в обозримом будущем не планируется — все силы Ninja Theory теперь направлены на развитие вселенной Hellblade.