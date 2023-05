Анонсирована ролевая игра с открытым миром Project ME ©

Издатель Nuverse и разработчик Pathea Games анонсировали Project ME, "новую концепцию игры" во вселенной My Time, находящуюся в разработке. Полный список платформ не был объявлен, но регистрация на закрытое альфа-тестирование для Android доступна уже сейчас на официальном сайте до 20 июня.

"Мы рады сотрудничать с Nuverse в этом новом проекте", - сказал вице-президент Pathea Games Аарон Денг в пресс-релизе. Наша команда стремится к расширению IP My Time, а также стремится поделиться радостными и запоминающимися впечатлениями от наших существующих игр с более широкой аудиторией". Однако важно отметить, что у Project ME есть новая независимая команда, не входящая в нашу команду разработчиков My Time at Sandrock, что гарантирует, что прогресс на пути к запуску Sandrock останется незатронутым".

Издательский директор Project ME Киану Йе добавил: "В последнем закрытом плейтесте, проведенном в официальном Discord, мы создали позитивное сообщество и постоянно растущие отношения с нашими игроками, и мы видели поток внутриигровых скриншотов, которые дали нам уверенность в том, что нашим поклонникам понравилась эстетика и ландшафтные пейзажи, а также функция управления городом, которая является совершенно новой".