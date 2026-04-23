Project: Mist получила жуткий трейлер и дату выхода в ранний доступ - выживание на острове с движущейся базой-поездом

Разработчики представили новый трейлер игры Project: Mist — амбициозного проекта в жанре выживания с открытым миром. В опубликованных материалах демонстрируются ключевые элементы геймплея, включая исследование острова, сражения с крупными существами и строительство мобильной базы на основе поезда.

Согласно официальному описанию, игрокам предстоит выживать на изолированном острове в одиночном режиме или в кооперативе. Проект сочетает элементы крафта, исследования и обороны базы, а также делает акцент на противостоянии опасной фауне и загадочным заброшенным объектам, разбросанным по миру.

Отдельно разработчики подтвердили, что игра выйдет в ранний доступ на ПК 19 мая 2026 года, а демоверсия станет доступна в Steam уже 30 апреля 2026 года. По данным студии, ранний доступ позволит игрокам участвовать в развитии проекта и тестировании новых систем выживания и строительства.

Дополнительно сообщается, что Project: Mist относится к новому поколению survival-игр, в которых акцент сделан на динамической базе и масштабных противниках, а также на кооперативном взаимодействии игроков в постоянно меняющейся среде.