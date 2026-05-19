Project: Mist вышла в ранний доступ - открытый и жуткий мир выживания с кооперативом до 4 игроков ожидает вас

Студия Chicken Launcher выпустила в ранний доступ на Steam игру Project: Mist (Проект: Мгла)— кооперативный survival-horror с открытым миром, действие которого разворачивается на загадочном острове, полном опасных существ и заброшенных технологических комплексов.

Игрокам предстоит выживать в одиночку или в кооперативе до четырёх человек, исследуя открытый мир, строя передвижную базу и сражаясь с крупными противниками. В арсенале также заявлена возможность манипуляции объектами и врагами с помощью специального устройства, а также система крафта и прокачки.

Разработчики подчёркивают, что ранний доступ — это лишь стартовая версия игры. В ближайшие недели команда планирует активно собирать обратную связь, исправлять ошибки и расширять контент. На основе отзывов игроков будет сформирован план дальнейших обновлений и развития проекта.

Project: Mist позиционируется как смесь выживания, исследования и экшена в мрачной научно-фантастической атмосфере. Игрокам предстоит не только бороться с угрозами окружающего мира, но и постепенно раскрывать тайны острова и его заброшенных сооружений.

В дальнейшем разработчики обещают расширение игровых систем, новые типы врагов и улучшение кооперативного взаимодействия между игроками. Полноценный релиз игры пока не имеет фиксированной даты.