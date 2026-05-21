Project Motor Racing 25.11.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
5.4 49 оценок

Анонсировано новое дополнение для симулятора Project Motor Racing

Pavel Rally Pavel Rally

Набор GT Icons Pack посвящён классическим гоночным автомобилям 60-х и 70-х годов, включает в себя 9 исторических машин и одну новую трассу в США - Rocky Knoll Raceway, (будет представлена в двух конфигурациях). DLC GT Icons Pack выйдет 23 июня. В эти выходные пройдёт выставка посвящённая гоночным симуляторам SimRacing Expo в Шарлотт (с 22 по 24 мая), студия Straight4 Studios представит там это дополнение, посетители смогут опробовать новые машины лично на демонстрационных стендах. Список машин:

Класс GT 70

  • 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0
  • 1973 Chevrolet Corvette C3
  • 1973 Ford Capri RS3100

Класс Sports Car 67

  • 1967 Chaparral 2F (знаменитый спорткар с высоким антикрылом от Джима Холла)
  • 1967 Ford Mk.IV
  • 1967 Lola T70 Mk 3

Класс GT 60

  • 1965 Chevrolet Corvette Grand Sport
  • 1964 Shelby Daytona Coupe
  • 1965 Jaguar E-Type Lightweight
