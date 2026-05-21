Анонсировано новое дополнение для симулятора Project Motor Racing

Набор GT Icons Pack посвящён классическим гоночным автомобилям 60-х и 70-х годов, включает в себя 9 исторических машин и одну новую трассу в США - Rocky Knoll Raceway, (будет представлена в двух конфигурациях). DLC GT Icons Pack выйдет 23 июня. В эти выходные пройдёт выставка посвящённая гоночным симуляторам SimRacing Expo в Шарлотт (с 22 по 24 мая), студия Straight4 Studios представит там это дополнение, посетители смогут опробовать новые машины лично на демонстрационных стендах. Список машин:
Класс GT 70
- 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0
- 1973 Chevrolet Corvette C3
- 1973 Ford Capri RS3100
Класс Sports Car 67
- 1967 Chaparral 2F (знаменитый спорткар с высоким антикрылом от Джима Холла)
- 1967 Ford Mk.IV
- 1967 Lola T70 Mk 3
Класс GT 60
- 1965 Chevrolet Corvette Grand Sport
- 1964 Shelby Daytona Coupe
- 1965 Jaguar E-Type Lightweight