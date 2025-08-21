Aston Martin, Audi и Porsche в новом трейлере гоночного симулятора Project Motor Racing

Разработчики из Straight4 Studios выпустили на Gamescom новый трейлер своего грядущего гоночного симулятора Project Motor Racing, который выйдет в конце ноября для PC, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Трейлер посвящен демонстрации возможностей некоторых автомобилей, за руль которых вы сможете сесть, преимущественно автомобилей марки Porsche. Так, в ролике можно заметить Porsche 963 2023 года, возможно, 911 GT1-98 и 962C.

Среди других автомобилей в ролике можно увидеть - гиперкар 2025 Valkyrie, Aston Martin Vantage GT3 и 2024 Mustang GT4.

"Project Motor Racing несет в себе всю страсть, красоту и интенсивность профессионального автоспорта. В игре будет представлено более 70 автомобилей из 10 гоночных категорий и 27 вариантов трасс. От современных радикальных гиперкаров LMDh до культовых легенд из истории автоспорта. Каждый автомобиль был тщательно проработан и лицензирован ведущими мировыми производителями, такими как Lamborghini, Aston Martin и Audi", - говорится в анонсе разработчиков.