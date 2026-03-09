Авторы Project Motor Racing признали провальный старт и готовят крупное обновление

Разработчики гоночного симулятора Project Motor Racing из студии Straight4 Studios публично признали, что игра не оправдала ожиданий после релиза в ноябре прошлого года. Об этом команда рассказала в свежем обновлении для сообщества.

По словам разработчиков, изначально они хотели создать реалистичный симулятор автоспорта, передающий напряжение и атмосферу настоящих гонок. Однако в итоге игра не смогла соответствовать этим целям.

В студии прямо заявили, что проект стартовал не так, как планировалось. Разработчики признали, что допустили ряд ошибок и разочаровали как игроков, так и самих себя. После релиза команда начала активно работать над исправлением проблем и внимательно изучать отзывы пользователей.

На данный момент для игры уже выпустили семь патчей. Разработчики отмечают, что они постепенно приближают проект к тому состоянию, которое ожидали увидеть фанаты жанра.

В конце марта для Project Motor Racing планируется выпустить особенно крупное обновление. По словам студии, оно должно «перезапустить фундамент» игры и значительно приблизить её к полноценному симулятору автоспорта.

Недавний патч также добавил в игру новый бесплатный автомобиль — 2013 Ford FG Falcon V8 Supercar — и полностью переработал класс машин GT4.

Ранее в обзорах отмечалось, что у Project Motor Racing есть сильные стороны, включая разнообразный автопарк и отсутствие подписочной модели. Однако многие критики указывали, что на момент релиза игра ощущалась скорее как ранняя версия проекта, а не завершённый гоночный симулятор.