Cимулятор без компромиссов: Project Motor Racing от создателя Project CARS выйдет 25 ноября на PC и консолях

Straight4 Studios и издатель GIANTS Software анонсировали дату выхода Project Motor Racing — амбициозного гоночного симулятора, ориентированного на предельный реализм. Игра поступит в продажу 25 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказы уже доступны в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store.
Разработчики называют проект «бескомпромиссной» гонкой для хардкорных фанатов автоспорта. «Физика вождения — это основа, но мы строим симулятор вокруг самой сути гонок», — отметил директор по геймдизайну Остин Огоносски. Игра не ограничивается трассой: в карьерном режиме игроку предстоит учитывать бюджеты, работу со спонсорами, повреждения и последствия неудачных обгонов.
Project Motor Racing получит обширную поддержку модов на всех платформах, включая консоли — редкость для гоночных игр. Система будет работать на базе инструментария GIANTS Software, уже зарекомендовавшего себя в Farming Simulator. Все модификации пройдут обязательное тестирование разработчиками для обеспечения стабильности.
На старте игра предложит более 70 автомобилей в 10 классах, включая лицензированные модели от Lamborghini, Audi и Aston Martin. Игроки смогут испытать их на 27 трассах. Ранее опубликованные трейлеры демонстрируют реалистичный геймплей, полноценную физику и профессиональные гоночные установки, подтверждая серьёзный подход к жанру.
По словам генерального директора Straight4 Studios Иана Белла, Project Motor Racing — это «не просто про вождение, а про настоящие гонки». С запуском также выйдет Year 1 Pack — набор контента на первый год поддержки.
Ждём-с
А куда подевались Project CARS, 2, 3? Помню маркетологов: Реалистичный симулятор, реалистичней реалистичного симулятора, самый реалистичный симулятор. Получается это уже "Cимулятор без компромиссов" будет реалистичнее реальности? Конвейер запущен, останавливать нельзя. Одно и тоже.
Стопроцентно достоверный симулятор, чтоб ты прям действительно поверил в реальность происходящего почти невозможно создать, всегда можно что-то улучшить. Я гонок не очень много играл, но из тех, что пробовал, лучшее на мой взгляд, это был DiRT Rally. Я каждую трассу до мелочей заучивал, за всю игру ни разу не приехал первым, вот это был хардкор! После той игры мне все гонки казались лёгкими...
3 часть вроде и не позиционировала себя вообще как симулятор. Сделали дефолтную симкадку для геймпадов. Вернулись к истокам нфс шифт так сказать