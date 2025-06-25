Cимулятор без компромиссов: Project Motor Racing от создателя Project CARS выйдет 25 ноября на PC и консолях

Straight4 Studios и издатель GIANTS Software анонсировали дату выхода Project Motor Racing — амбициозного гоночного симулятора, ориентированного на предельный реализм. Игра поступит в продажу 25 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Предзаказы уже доступны в Steam, PlayStation Store и Microsoft Store.

Разработчики называют проект «бескомпромиссной» гонкой для хардкорных фанатов автоспорта. «Физика вождения — это основа, но мы строим симулятор вокруг самой сути гонок», — отметил директор по геймдизайну Остин Огоносски. Игра не ограничивается трассой: в карьерном режиме игроку предстоит учитывать бюджеты, работу со спонсорами, повреждения и последствия неудачных обгонов.

Project Motor Racing получит обширную поддержку модов на всех платформах, включая консоли — редкость для гоночных игр. Система будет работать на базе инструментария GIANTS Software, уже зарекомендовавшего себя в Farming Simulator. Все модификации пройдут обязательное тестирование разработчиками для обеспечения стабильности.

На старте игра предложит более 70 автомобилей в 10 классах, включая лицензированные модели от Lamborghini, Audi и Aston Martin. Игроки смогут испытать их на 27 трассах. Ранее опубликованные трейлеры демонстрируют реалистичный геймплей, полноценную физику и профессиональные гоночные установки, подтверждая серьёзный подход к жанру.

По словам генерального директора Straight4 Studios Иана Белла, Project Motor Racing — это «не просто про вождение, а про настоящие гонки». С запуском также выйдет Year 1 Pack — набор контента на первый год поддержки.