Для игры Project Motor Racing начались бесплатные выходные в Steam

Стала известна официальная информация о проведении бесплатных выходных для Project Motor Racing, до 30 марта 20:00. Обычно бесплатные выходные проводятся спустя полгода-год после релиза или в рамках крупных обновлений, чтобы привлечь новую аудиторию, это как раз тот случай поскольку вышел патч 2.0, который должен улучшить все аспекты игры!

Гонка вышла 25 ноября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, после релиза игра получила много критики, разработчики представили план восстановления доверия игроков улучшая свой симулятор. В следующий вторник выйдет дополнение про японские гонки Japanese GT500 Pack.

На игру действует скидка 50%, до 8 апреля, сейчас цена 2125 рублей.