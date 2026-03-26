Для Project Motor Racing вышло крупное обновление 2.0 с улучшениями интерфейса и управления автомобилями

Разработчики из Straight4 Studios выпустили масштабное обновление 2.0 для гоночного симулятора Project Motor Racing. Патч направлен на улучшение ключевых элементов игры и исправление проблем, на которые ранее жаловались игроки.

Одним из главных изменений стало переработанное пользовательское меню. Интерфейс стал более понятным и информативным, что должно помочь новым игрокам быстрее разобраться в основных механиках и режимах.

Также обновление затронуло управление автомобилями. Разработчики внесли корректировки в поведение различных классов машин на трассе, включая GT3, GT4, Porsche 992 Cup, GT и N-GT. Эти изменения должны сделать управление более точным и реалистичным.

Кроме того, патч включает многочисленные технические исправления и улучшения общего игрового опыта. По словам разработчиков, обновление приближает Project Motor Racing к тому состоянию, которое студия изначально планировала представить на релизе.

Несмотря на сложный запуск игры в прошлом году, Straight4 Studios продолжает активно поддерживать проект и реагировать на отзывы сообщества. Создатели надеются, что обновление 2.0 сделает гоночный симулятор более удобным и приятным для игроков.