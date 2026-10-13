Для симулятора Project Motor Racing анонсировано новое дополнение

Издатель GIANTS Software и разработчик Straight4 Studios официально анонсировали дополнение World Endurance Pack посвящённое гонкам на выносливость. В набор войдут 11 автомобилей, а также легендарный японский трек Fuji Speedway в нескольких исторических вариациях. Релиз дополнения запланирован на 10 ноября. Детали содержимого дополнения:

Трасса Fuji Speedway: Всего 6 конфигураций: современные (2 варианта) и исторические вида 1966 года с оригинальным бэнкингом в первом повороте (4 варианта, два из которых поддерживают реверсивное движение).

Класс LMP1 (3 машины): Audi R18 (2016), Porsche 919 Hybrid, Toyota TS050 Hybrid

Класс LMP2 / EVO (2 машины): Olivera P2-13 (2013), Olivera P2-26 EVO (2026)

Класс IMSA GTP (6 машин): BMW March GTP (1986), Chevrolet Corvette C4 GTP (1986), Ford Probe GTP (1986), Jaguar XJR-9 GTP (1988), Nissan GTP SX-Turbo (1988), Porsche 962 GTP (1988)

Ранее разработчики выпустили дополнение V8 Power Pack, посвящённое гоночным автомобилям с мощными двигателями V8, их истории и эволюции девяти классических американских мускул-каров + трасса Road Atlanta, кроме того разработчики добавили бесплатный автомобиль Lamborghini Temerario и улучшили физику воды: динамическое высыхание траектории, аквапланирование и скопление луж в реальном времени.