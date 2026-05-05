Дополнение для игры Project Motor Racing вернули в продажу поменяв название

Смена названия стала вынужденной мерой из-за проблем с лицензированием, разработчикам пришлось пойти на этот шаг, чтобы избежать юридических претензий со стороны правообладателей серии гонок Super GT, так как контент не получил официального одобрения чемпионата. При этом сами модели машин и их характеристики остались прежними (лицензии заключены с автопроизводителями) — изменились только текстовые упоминания, чтобы дистанцироваться от бренда Super GT. Краткий итог того, что изменилось в дополнении для Project Motor Racing:

Новое название DLC: Japanese Prototypes Pack вместо Japanese GT500.

Класс GT500: Теперь называется Japanese Prototypes Class 1.

Класс JGTC: Теперь называется Japanese Prototypes Class 2.

В дополнение входят 9 машин и одна трасса.

Интересно, что новая трасса Takimiya Circuit также лишена своего реального имени в рамках «маскировки» лицензий, хотя визуально она соответствует оригинальному автодрому Okayama International Circuit, разработчики сделали это, чтобы сохранить контент в игре не дожидаясь окончания затяжных переговоров с японскими правообладателями.