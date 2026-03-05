Новое дополнение анонсировано для автосимулятора Project Motor Racing

Для игры Project Motor Racing планируется выход дополнения Japanese GT500 Pack, посвященного японским гонкам на выносливость Super GT, ожидается пять современных автомобилей класса GT500 и четыре автомобиля из чемпионата 2003 года, также добавят японскую трассу, подробности ближе к выходу, релиз намечен на конец марта.

Вместе DLC игра получит крупное обновление версии 2.0, которое призвано улучшить режим карьеры, онлайн-режим, доработать физику управления, исправить технические проблемы и бесплатно добавить вымышленную трассу High Rock Circuit.

В планах на 2026 год ещё 3 больших дополнения: GT Legends Pack, V8 Power Pack, Endurance Racing Expansion.