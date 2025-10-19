Новый трейлер Project Motor Racing посвящён гонкам в дождь

Разработчики Straight4 Studios продолжают подогревать интерес к своему симулятору Project Motor Racing, новый трейлер под названием «True2Track» демонстрирует технологию направленную на создание максимально реалистичной физики и условий имитирующих настоящие гонки в сложных погодных условиях. Динамическая погода — игровой процесс отражает реальные погодные условия включая высыхание или сток воды имитирует условия на реальных гоночных трассах. Игрокам придётся адаптировать свои гоночные траектории из-за воды происходит снижение сцепления шин с дорогой. Реалистичные детали — технология воспроизводит даже мельчайшие нюансы гонок, например частицы от шин которые скапливаются вне гоночной траектории, которые могут налипать на шины и ухудшать управление, в тоже время на идеальной траектории происходит прорезинивание и сцепление с трассой улучшается. Игра выйдет 25 ноября.