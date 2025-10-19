ЧАТ ИГРЫ
Project Motor Racing 25.11.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
Новый трейлер Project Motor Racing посвящён гонкам в дождь

Pavel Rally Pavel Rally

Разработчики Straight4 Studios продолжают подогревать интерес к своему симулятору Project Motor Racing, новый трейлер под названием «True2Track» демонстрирует технологию направленную на создание максимально реалистичной физики и условий имитирующих настоящие гонки в сложных погодных условиях. Динамическая погода — игровой процесс отражает реальные погодные условия включая высыхание или сток воды имитирует условия на реальных гоночных трассах. Игрокам придётся адаптировать свои гоночные траектории из-за воды происходит снижение сцепления шин с дорогой. Реалистичные детали — технология воспроизводит даже мельчайшие нюансы гонок, например частицы от шин которые скапливаются вне гоночной траектории, которые могут налипать на шины и ухудшать управление, в тоже время на идеальной траектории происходит прорезинивание и сцепление с трассой улучшается. Игра выйдет 25 ноября.

Комментарии:  3
Юрий Пенкин

неужели вы додумались встроить вк плеер на сайт, и ничего не тормозит теперь и не прогружает 10 секунд, видео запускается махом, аллеллуя

Pavel Rally

Это зависит от автора, я давно ставлю ссылки на VK Видео, иногда администрация заменяет их на свои...

ArexSOnk

Максимально встрато выглядит. Лужи совершенно не реагируют на колеса. Что за белый дым за машинами?Типа имитация брызг из под колес? Машины пачкаются, но выглядят абсолютно сухими. В общем, такое себе. Дождь в Drtive club, походу, никто не переплюнул по сей день.

