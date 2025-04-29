От создателя Project CARS и NFS: Shift: смотрим геймплейный трейлер Project Motor Racing

Студия Straight4 решила поделиться первым официальным трейлером Project Motor Racing — духовного наследника гоночной серии GTR. В ролике показали пре-альфа геймплей, так что теперь хотя бы видно, куда всё это катится. Кстати, если кто забыл, раньше проект назывался GTRevival, и за ним стоит тот самый Иэн Белл, который приложил руку к Need for Speed: Shift и серии Project CARS.

Разработчики, как всегда, наобещали всего и сразу. У них будет больше 70 машин из 10 гоночных классов разных эпох, и одиночная карьера, и онлайн-режимы. Ну и конечно же, они расписывают «нереально реалистичную» физику на движке GIANTS Engine 10. Мол, и руль будет отдавать как надо, и моды поддерживаться будут. Да и трасс нам суют аж 27 штук, все отсканированные, с погодой, которая меняется, гоночной линией, которая сохнет после дождя, и полным циклом день-ночь.

Не забыли и про системные требования рассказать. На минималках потянет AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i5-8400, 8 ГБ оперативки и видеокарта уровня GTX 1060 или RX 580. Весить всё это добро будет около 35 ГБ. Ну а для комфортной игры рекомендуют AMD Ryzen 5 5600X, 16 ГБ оперативки и что-то уровня GTX 2060 или аналогичное от AMD.

Выйдет Project Motor Racing на компьютерах осенью 2025 года. Хотя в конце трейлера видны логотипы PS5 и Xbox Series S/X, так что когда-нибудь игра доберётся и до консолей.