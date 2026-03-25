Появились подробности нового дополнения Japanese GT500 Pack для игры Project Motor Racing

Встречайте непревзойденные прототипы японских GT-авто из набора GT500 Pack. В этом дополнении для Project Motor Racing собраны легендарные гоночные машины из двух исторических поколений, а также в него входит непростая трасса Такимия. Сядьте за руль одного из пяти новейших автомобилей GT500, славящихся высокой прижимной силой, отзывчивым управлением и превосходной скоростью:

2022 Nissan Calsonic Impul Z GT500

2022 Honda NSX GT500

2024 Honda Civic GT500

2021 Nissan Motul Autech GT-R GT500

2022 Toyota GR Supra GT500

А затем погрузитесь в яркий мир незабываемых тюнингованных турбо-монстров — культовых автомобилей эпохи чемпионата JGTC. Чистая мощь и жесткое соперничество — этот период по праву считается золотым веком гонок GT:

2003 Nissan Skyline GT-R (R34) JGTC

2003 Honda NSX JGTC

2002 Toyota Supra JGTC

2004 Nissan Fairlady Z (Z33) JGTC

Набор GT500 познакомит вас с мощью и величием, которыми издавна и по сей день славятся японские гонки GT высшей категории — одни из самых эффектных во всем мире. Новинку по достоинству оценят как любители классических гонок, так и фанаты соревнований смешанного класса. Дополнение выйдет 31 марта, до этой даты действует скидка 10%, сейчас цена 630 рублей.

Сегодня вышло большое обновление 2.0.0.0 для Project Motor Racing, появились множество новых функций, новый пользовательский интерфейс, переработанные элементы режима карьеры, интеграция античитерских систем для онлайн-игры, а также существенное улучшение управляемости и моделей шин.