Project Motor Racing 25.11.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
Project Motor Racing получает первый патч 1.5 после запуска, разработчики работают над улучшениями на уровне движка

KoRnEr KoRnEr

Релиз Project Motor Racing — это не только выход игры, но и возможность поделиться тем, над чем мы работали с душой в течение трёх лет.

Этот симулятор для нас очень важен, и нам не безразличен ваш опыт. Вы были с нами на протяжении всего этого пути, и мы хотим поблагодарить вас не только за ваши отзывы, но и за вашу страсть и честность. За нашей студией стоят люди, и нам неприятно осознавать, что мы не оправдали ваших ожиданий при выпуске. Поэтому сейчас мы хотим рассказать о текущем состоянии проекта и о том, что нас ждёт впереди.

В течение последних нескольких месяцев перед релизом мы стремились к повышению точности и реалистичности. На тот момент мы не наблюдали (и не ожидали) проблем с производительностью на разных платформах и устройствах с различными характеристиками. Однако, как только всё было готово, возникли проблемы, которые испортили впечатление игроков от симулятора. Это наши трудности, и мы хотим открыто обсудить их, а также наши планы по их разрешению.

Обновление Project Motor Racing уже начало распространяться на всех платформах. Этот патч включает в себя множество исправлений и улучшений, включая важные доработки для GT3 и обновления для LMDh.

Текущая ситуация

  • Мы наблюдаем некоторые несоответствия на автомобилях с низкими характеристиками. Наш искусственный интеллект работает по тем же законам физики, что и вы, но сложность этой системы всё ещё требует настройки.
  • Что касается ИИ, вы указали на множество проблем с его осведомлённостью и поведением. Мы понимаем, что, очевидно, наш ИИ не справляется с поставленными задачами. В следующих патчах мы будем усердно работать над улучшением этой системы. Мы хотим, чтобы игра была лидером в одиночной игре, как и вы, и ваши сообщения о проблемах ИИ помогают нам находить пути для улучшения. У нас нет простого решения для улучшения ИИ, но мы не собираемся останавливаться, пока не достигнем желаемого и заслуженного опыта для вас.
  • Некоторые запланированные улучшения требуют изменений на уровне движка и займет время. Хотя мы можем вносить незначительные корректировки, более серьезные изменения потребуют долгого тестирования и будут внедряться поэтапно.

Патч 1.5 уже доступен на всех платформах. И это только начало.

Мы хотим, чтобы вы понимали: мы не сбежим от этих вызовов. Мы готовы встретить их лицом к лицу. Этот симулятор значим для нас, и ваш опыт важен для нас.

Планы на будущее

  • Полной дорожной картой, демонстрирующей, как мы планируем улучшать производительность и исправлять ошибки на основе патча 1.5.
  • Обновлениями по поддержке Triple Screen, VR и самым востребованным функциям от сообщества.
  • Подробной информацией о нескольких функциях, о которых многие из вас спрашивали.

Мы создали игру на основе новейших технологий симуляции, используя искусственный интеллект, который реагирует на действия игрока, и разработанные с учётом долговечности системы управления. Мы продолжаем улучшать её и будем делать это вместе с вами.

Вы проявили активность, увлеченность и честность — и мы искренне благодарны вам за это, как бы болезненно это ни звучало. Ваши отзывы — наш навигатор. Мы слышим вас и стремимся создать симуляцию, которую вы ожидаете. Спасибо, что остаетесь частью этого пути.

Текущие приоритетные вопросы

  • Мы получили сообщения о проблемах с периферийными устройствами на PS5. Мы уже отправили исправления и сообщим вам, как только они будут доступны.
  • Мы работаем над стабилизацией работы наших онлайн-серверов, и они будут временно на техническом обслуживании, пока эти работы не завершатся.
  • Мы расследуем проблему, из-за которой некоторые пользователи Xbox не могут запустить игру.
Комментарии:  4
Aleksey Aleshka

Нуууу пусть работают. Когда будет полноценный релиз, тогда и подумаем, давать ли игре ещё один шанс или нет. А пока все с этим скамом понятно

2
VIGITAL ART

Взлом есть? На геймпаде как?

1
ratte88

А геймпад хз. Как опыт подсказывает, любые автосимы - только руль. Геймпад для гонок мне вообще не зашёл.

1
VIGITAL ART ratte88

Понял.Надо будет попробовать через пару патчей)

1