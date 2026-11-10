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Project Motor Racing 25.11.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
5.2 52 оценки

Project Motor Racing получила World Endurance Pack с прототипами и трассой Фудзи

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Для гоночного симулятора Project Motor Racing вышло дополнение World Endurance Pack: оно добавляет прототипы разных эпох, новые классы, исторические машины GTP и трассу Fuji Speedway.

Пакет посвящён гонкам на выносливость. В нём представлены современные и классические автомобили классов LMP1, LMP2, LMP2 EVO и GTP, включая Audi, Porsche, Toyota, BMW, Chevrolet, Ford, Jaguar и Nissan.

Главной особенностью дополнения стала Fuji Speedway в современном и историческом вариантах. Для трассы доступно несколько конфигураций, а подборка машин охватывает гибридную эру прототипов и американские серии прошлого.

World Endurance Pack доступен для версии Project Motor Racing на PlayStation 5 и на ПК.

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