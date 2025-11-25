Project Motor Racing: создатель ответил на критику модели вождения перед стартом

Уже сегодня вечером миллионы игроков смогут опробовать Project Motor Racing, один из самых ожидаемых гоночных симуляторов года. Проект, разработанный Straight4 Studios, ставит амбициозную цель — бросить вызов Gran Turismo и предложить новое понимание автосимуляции. Несмотря на радостное ожидание релиза, в сети уже появились первые тревожные отзывы о модели вождения, на которые лично отреагировал глава студии Иэн Белл.

Project Motor Racing предлагает на старте колоссальный объем контента: 28 трасс со всего мира, 70 тщательно воссозданных автомобилей, разделённых на 13 классов, классический карьерный режим, онлайн-соревнования и живые события. Главная гордость команды — абсолютно новый движок физики, построенный на технологии GIANTS 10. Он обеспечивает ранее недостижимый уровень реализма: точечное взаимодействие шин с покрытием, работа на частоте 720 Гц, учёт множества переменных окружающей среды. Разработчики тестировали ощущения за рулём совместно с профессиональными гонщиками, а доработанное звуковое оформление передаёт «дикую природу автоспорта как никогда прежде».

Перед релизом Белл обратился к сообществу с личным заявлением: «До запуска осталось 12 часов, и мы будем онлайн, наблюдая за тем, как у вас получится. Это кульминация четырёх лет нашей жизни. Новый движок физики, новый ИИ, новая система ввода-вывода, силовая обратная связь — всё это уникально. Мы искренне надеемся, что игра доставит вам удовольствие».

На фоне первых отзывов о том, что «модель вождения кажется иной», Белл пояснил, что именно вызывает такое ощущение: «Да, это совершенно новый тип движка, а не просто обновление старого. Точка взаимодействия шины с покрытием работает иначе, и это будет другое ощущение». Он подчеркнул, что Project Motor Racing не копирует готовые решения, а задаёт новый стандарт для будущих гоночных симуляторов.

Создатели осознают скепсис части аудитории, но твёрдо стоят за своей системой, призывая дать шанс новому подходу к симуляции вождения. Сегодня вечером игроки смогут сами оценить, насколько революционной оказалась эта технология.

Project Motor Racing выходит на всех ключевых платформах, и команда готова оперативно поддерживать игроков, обеспечивая стабильную работу игры на любых конфигурациях оборудования. Новая эра гоночных симуляторов начинается сегодня.