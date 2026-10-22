Провальная гонка Project Motor Racing оказалась прибыльной, её поддержка продлена на два года

Студия Straight4 Studios официально подтвердила планы по поддержке симулятора Project Motor Racing на 2027 и 2028 годы. После череды внутренних сокращений и реструктуризации руководство заявило, что проект преодолел кризис, вышел на самоокупаемость и точно останется на плаву в долгосрочной перспективе. Текущая ситуация с развитием игры выглядит следующим образом:

Сроки поддержки: Официально заявлены и распланированы обновления на 2027 и 2028 годы.

Финансовое состояние: Продажи игры стабилизировались, затраты снижены, проект полностью самоокупаем.

Сезонные пропуски: Модель «Season Pass» упраздняется. Сезонного пропуска на 2-й год не будет, контент планируют выпускать иначе.

Крупные обновления: База симулятора была полностью переработана в масштабном патче Update 2.0, а в недавних версиях (2.1 и 2.2) в бету перевели долгожданную поддержку VR и трех экранов (Triple Screen).

Ближайшее крупное дополнение World Endurance Pack с машинами из гонок на выносливость и трассой Фудзи выйдет 10 ноября и закроет контентную программу первого года. Дальше разработчики планируют точечно развивать симулятор с опорой на оставшуюся основную команду и сообщество.