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Project Motor Racing 25.11.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
5.2 52 оценки

Провальная гонка Project Motor Racing оказалась прибыльной, её поддержка продлена на два года

Pavel Rally Pavel Rally

Студия Straight4 Studios официально подтвердила планы по поддержке симулятора Project Motor Racing на 2027 и 2028 годы. После череды внутренних сокращений и реструктуризации руководство заявило, что проект преодолел кризис, вышел на самоокупаемость и точно останется на плаву в долгосрочной перспективе. Текущая ситуация с развитием игры выглядит следующим образом:

Сроки поддержки: Официально заявлены и распланированы обновления на 2027 и 2028 годы.

Финансовое состояние: Продажи игры стабилизировались, затраты снижены, проект полностью самоокупаем.

Сезонные пропуски: Модель «Season Pass» упраздняется. Сезонного пропуска на 2-й год не будет, контент планируют выпускать иначе.

Крупные обновления: База симулятора была полностью переработана в масштабном патче Update 2.0, а в недавних версиях (2.1 и 2.2) в бету перевели долгожданную поддержку VR и трех экранов (Triple Screen).

Ближайшее крупное дополнение World Endurance Pack с машинами из гонок на выносливость и трассой Фудзи выйдет 10 ноября и закроет контентную программу первого года. Дальше разработчики планируют точечно развивать симулятор с опорой на оставшуюся основную команду и сообщество.

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