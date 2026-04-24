Разработчики игры Project Motor Racing опять облажались, последние дополнение снято с продажи

Дополнение Japanese GT500 Pack для игры Project Motor Racing было удалено 23 апреля из продажи на всех платформах (PC, PlayStation и Xbox). DLC включал 9 легендарных автомобилей японской серии Super GT, а также одну новую трассу. Основные детали ситуации:

Что произошло: Спустя всего несколько недель после релиза (выход состоялся 31 марта 2026 года), DLC исчезло из цифровых магазинов.

Причина: Официального заявления от разработчиков из Straight4 Studios на данный момент нет, но в сообществе обсуждаются две основные версии:

Проблемы с лицензированием: Возможно, возникли юридические сложности с использованием имён спонсоров (например, Autobacs) или самих брендов автомобилей, так как DLC не было официально одобрено чемпионатом Super GT.

Технические ошибки: Существует вероятность, что дополнение временно сняли с продажи для исправления критических багов и оно вернётся в ближайшее время.

Текущий статус игры: Сама игра продолжает получать негативные отзывы в Steam (около 37% положительных), а недавнее крупное обновление 2.0 не смогло исправить положение, что усугубляет ситуацию с удаленным контентом.