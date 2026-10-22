Разработчики Project Motor Racing призвали фанатов прекратить токсичные нападки ради выживания жанра

Студия Straight4 Studios обратила внимание на острую проблему токсичности и враждебности внутри сообщества поклонников виртуального автоспорта. Ведущий разработчик физики симулятора Project Motor Racing Арис Василакос на выставке SimRacing Expo 2026 во Франкфурте заявил, что агрессивное поведение ветеранов жанра создает барьеры для новичков и напрямую мешает развитию независимых гоночных проектов.

Создатели симулятора отмечают, что увлечение автоспортом часто перерастает в фанатизм, провоцирующий ожесточенные сетевые споры. Любая критика платформы или сравнение с конкурентами вроде iRacing и Assetto Corsa регулярно вызывают волну оскорблений. Подобная реакция в открытых обсуждениях и социальных сетях формирует закрытый клуб с враждебной атмосферой.

Разработчикам и сообществу нужно быть более гостеприимными. Даже если кто-то высказывается резко или оставляет несправедливый комментарий, это не должно иметь значения. Гораздо важнее то, что со стороны наблюдают другие симрейсеры. Если новички увидят слишком озлобленное сообщество, они просто не присоединятся к игре.

- Арис Василакос, ведущий разработчик физики Straight4 Studios

Разработчики подчеркивают, что ключевой метрикой для Project Motor Racing в текущий момент является расширение пользовательской базы. Пережив тяжелый релиз и вынужденные сокращения штата, студия переориентировала разработку на удержание аудитории. Агрессивные нападки в адрес неопытных пилотов в сетевых заездах приводят к быстрому оттоку игроков, что делает коммерческое выживание нишевого проекта невозможным.

Василакос напомнил, что индустрия виртуальных гонок остается относительно компактной, а все студии и фанаты делят одну общую экосистему. Вместо разделения на враждующие лагеря разработчик предложил сосредоточиться на взаимной поддержке и конструктивном диалоге между игроками и создателями софта.

В рамках шагов навстречу аудитории студия готовит масштабные изменения сетевой инфраструктуры. Ближайшие зимние обновления принесут запуск платформы PMR Connect для автоматизации поиска заездов, переработку поведения ботов на 32 машины и исправление системы отдачи на рулях.