Project Motor Racing 25.11.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
5.6 34 оценки

Состоялся выход реалистичного автомобильного симулятора - Project Motor Racing

Pavel Rally Pavel Rally

Игра разработана компанией Straight4 Studios в которую входят создатели серии Project CARS и GTR, воссоздаёт сложность и эффект полного погружения в профессиональный автоспорт, уделяя особое внимание реалистичной физике и аутентичному опыту вождения. Игра доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, основные особенности:

Реалистичность и физика: Игра использует собственный физический движок Hadron и систему True2Track, которая симулирует изменение поверхности трассы (например, появление луж, износ резины) в зависимости от погодных условий и активности шин. Управление автомобилями тестировалось и одобрялось реальными профессиональными гонщиками.

Автомобили и трассы: Представлено более 70 детально воссозданных лицензированных автомобилей из 13 различных классов и эпох — от современных гиперкаров LMDh до легендарных машин Group C. В игре 28 известных трасс отсканированных для максимальной точности.

Режимы игры: Есть режим однопользовательской карьеры, а также многопользовательские онлайн-режимы, включая рейтинговые заезды и пользовательские лобби.

Динамические условия: Реализован полный 24-часовой цикл дня и ночи, а также динамические погодные эффекты, что влияет на геймплей.

Моддинг: Заявлена поддержка пользовательских модификаций как на ПК, так и на консолях.

Игра нацелена как на опытных поклонников гоночных симуляторов, так и на новичков, предлагая широкий спектр настроек и вспомогательных систем, запланирован выход нескольких дополнений.

Комментарии:  13
VIGITAL ART

Нравился nfs shift 1,2.

Жаль опять автоспорт унылый😞Лучше бы про уличные гонки сделали.

3
Pavel Rally

Недавно был анонсирован — Rising Sun, но похоже дрянь...

1
VIGITAL ART Pavel Rally

Да чет мобилка какая то 😅JDM на фоне её как AAA игра выглядит.

1
SULIK 712

надо что то типо Assetto Corsa Streets . У них физика и графика крутая, могли бы сделать игру про уличные гонки с открытым миром по типу NFS Undeground 2

3
A8USER

За эту цену лично я этот полутруп брать не буду, хотя провальные игры я люблю.

1
kotasha

Так ты уже взял( игру которую не понятно для кого делали не рыба не мяса.

A8USER kotasha

и доволен

kotasha A8USER

И чем же ? Тебе продали игру с раннем доступом на не известность закончат ли с игрой, если изначально продавали в раннем доступе за пол цены вопросов была меньше, а так кривой кусок кода.

grigorev74

Дождусь взлома ,если понравится куплю ,хотя с Прожект Курсом были проблемы покупал 1,2 часть а поиграть не могу,идёт задержка времени машина едет медленно а скорость приличная а потом резкий скачок и ты в заборе,ядра выключил ,разгон,хватало на 30мин потом опять задержка надеюсь тут этого не будет.

1
Pavel Rally

Тут используется другой игровой движок.

1
katari777

уже

1
kotasha

Что это ? Кто это вообще будет покупать ещё и ценник 4250р ещё пасс 3599р, похоже разрабы не слышали региональные цены.

Andrey Wealson

Мда, почитал комментарии... да вы ребят зажрались. Игра то, от создателей Проект Кар.