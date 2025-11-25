Состоялся выход реалистичного автомобильного симулятора - Project Motor Racing

Игра разработана компанией Straight4 Studios в которую входят создатели серии Project CARS и GTR, воссоздаёт сложность и эффект полного погружения в профессиональный автоспорт, уделяя особое внимание реалистичной физике и аутентичному опыту вождения. Игра доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, основные особенности:
Реалистичность и физика: Игра использует собственный физический движок Hadron и систему True2Track, которая симулирует изменение поверхности трассы (например, появление луж, износ резины) в зависимости от погодных условий и активности шин. Управление автомобилями тестировалось и одобрялось реальными профессиональными гонщиками.
Автомобили и трассы: Представлено более 70 детально воссозданных лицензированных автомобилей из 13 различных классов и эпох — от современных гиперкаров LMDh до легендарных машин Group C. В игре 28 известных трасс отсканированных для максимальной точности.
Режимы игры: Есть режим однопользовательской карьеры, а также многопользовательские онлайн-режимы, включая рейтинговые заезды и пользовательские лобби.
Динамические условия: Реализован полный 24-часовой цикл дня и ночи, а также динамические погодные эффекты, что влияет на геймплей.
Моддинг: Заявлена поддержка пользовательских модификаций как на ПК, так и на консолях.
Игра нацелена как на опытных поклонников гоночных симуляторов, так и на новичков, предлагая широкий спектр настроек и вспомогательных систем, запланирован выход нескольких дополнений.
Нравился nfs shift 1,2.
Жаль опять автоспорт унылый😞Лучше бы про уличные гонки сделали.
Недавно был анонсирован — Rising Sun, но похоже дрянь...
Да чет мобилка какая то 😅JDM на фоне её как AAA игра выглядит.
надо что то типо Assetto Corsa Streets . У них физика и графика крутая, могли бы сделать игру про уличные гонки с открытым миром по типу NFS Undeground 2
За эту цену лично я этот полутруп брать не буду, хотя провальные игры я люблю.
Так ты уже взял( игру которую не понятно для кого делали не рыба не мяса.
и доволен
И чем же ? Тебе продали игру с раннем доступом на не известность закончат ли с игрой, если изначально продавали в раннем доступе за пол цены вопросов была меньше, а так кривой кусок кода.
Дождусь взлома ,если понравится куплю ,хотя с Прожект Курсом были проблемы покупал 1,2 часть а поиграть не могу,идёт задержка времени машина едет медленно а скорость приличная а потом резкий скачок и ты в заборе,ядра выключил ,разгон,хватало на 30мин потом опять задержка надеюсь тут этого не будет.
Тут используется другой игровой движок.
уже
Что это ? Кто это вообще будет покупать ещё и ценник 4250р ещё пасс 3599р, похоже разрабы не слышали региональные цены.
Мда, почитал комментарии... да вы ребят зажрались. Игра то, от создателей Проект Кар.