Состоялся выход реалистичного автомобильного симулятора - Project Motor Racing

Игра разработана компанией Straight4 Studios в которую входят создатели серии Project CARS и GTR, воссоздаёт сложность и эффект полного погружения в профессиональный автоспорт, уделяя особое внимание реалистичной физике и аутентичному опыту вождения. Игра доступна на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, основные особенности:

Реалистичность и физика: Игра использует собственный физический движок Hadron и систему True2Track, которая симулирует изменение поверхности трассы (например, появление луж, износ резины) в зависимости от погодных условий и активности шин. Управление автомобилями тестировалось и одобрялось реальными профессиональными гонщиками.

Автомобили и трассы: Представлено более 70 детально воссозданных лицензированных автомобилей из 13 различных классов и эпох — от современных гиперкаров LMDh до легендарных машин Group C. В игре 28 известных трасс отсканированных для максимальной точности.

Режимы игры: Есть режим однопользовательской карьеры, а также многопользовательские онлайн-режимы, включая рейтинговые заезды и пользовательские лобби.

Динамические условия: Реализован полный 24-часовой цикл дня и ночи, а также динамические погодные эффекты, что влияет на геймплей.

Моддинг: Заявлена поддержка пользовательских модификаций как на ПК, так и на консолях.

Игра нацелена как на опытных поклонников гоночных симуляторов, так и на новичков, предлагая широкий спектр настроек и вспомогательных систем, запланирован выход нескольких дополнений.