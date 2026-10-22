Студия Straight4 Studios назвала массовые увольнения разработчиков Project Motor Racing шагом к повышению эффективности

Студия Straight4 Studios после проблемного запуска гоночного симулятора Project Motor Racing столкнулась с необходимостью масштабной реструктуризации штата. Представитель команды и ведущий разработчик физики Арис Василакос на профильной выставке SimRacing Expo 2026 во Франкфурте подтвердил, что руководство пошло на массовые увольнения сотрудников ради сохранения самого проекта на фоне сложной экономической ситуации в игровой индустрии.

По словам разработчика, сокращение штата парадоксальным образом пошло производственному процессу на пользу. Студия избавилась от раздутой бюрократии и громоздкой координации между отдельными департаментами, что ранее существенно тормозило выпуск исправлений для проблемного симулятора.

Иногда команда выигрывает в эффективности, когда становится меньше. Вместо целой недели совещаний и попыток скоординировать отделы мы проводим всего одну встречу в понедельник. Каждый знает, чем заняты остальные, на чем сосредоточиться и что делать.

- Арис Василакос, ведущий разработчик физики Straight4 Studios

В качестве наглядного примера возросшей продуктивности Василакос привел ситуацию с интерфейсом повторов. Специалист по пользовательскому интерфейсу, занятый интеграцией новых игровых режимов, по собственной инициативе нашел время переписать и улучшить экран повторов, который на старте вызывал массу нареканий со стороны симрейсеров. В компактном коллективе отпала необходимость согласовывать подобные точечные улучшения через многоступенчатую цепочку менеджеров.

Руководство студии уверяет, что после череды патчей и оптимизации проект вышел на этап финансового самообеспечения благодаря росту продаж. Текущие доходы позволили разработчикам не только зафиксировать бюджет на ближайшее время, но и начать долгосрочное планирование развития симулятора на 2027 и 2028 годы.

При этом студия сознательно сместила приоритеты с выпуска платных наборов машин на глубокую переработку базовых механик. Первоочередными задачами для оставшегося коллектива стали исправление физической отдачи на рулях, оптимизация алгоритмов ботов на консолях и расширение сетевого функционала для гоночных лиг.

Сезонный абонемент симулятора завершится 10 ноября релизом финального дополнения с прототипами классов LMP1 и GTP, после чего темпы добавления нового автопарка будут снижены ради регулярных бесплатных обновлений.