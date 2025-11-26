У Project Motor Racing только 16% положительных отзывов в Steam

Project Motor Racing от Straight4 Studios для GIANTS Software пользуется, мягко говоря, не очень хорошей популярностью у геймеров. Доступная всего несколько часов по цене €59.99 и уже имеющая сезонный абонемент за €49.99, игра привлекла всего 2 тыс игроков онлайн на пике и собрала всего 16% положительных отзывов в Steam. Это означает, что 84% из них отрицательные. Каковы самые распространённые жалобы? Критика есть по всем аспектам.

Одна из самых частых претензий к Project Motor Racing касается режима карьеры, который считается слишком упрощённым, с минимальными возможностями управления и предустановками, которые выполняют практически всю работу.

Гонки также подвергаются серьёзной критике: ИИ ведёт себя неестественно и агрессивно, больше напоминая гонки на бамперных машинках, чем гонки на треке.

Также есть множество проблем с производительностью, что в наши дни встречается часто, но особенно серьёзно для гоночной игры, учитывая, что некоторые игроки жалуются на полную невозможность играть.

Также говорят о том, что качество финальной графики ниже, чем на официальных изображениях, и некоторые даже считают, что игру следовало сначала выпустить в раннем доступе, учитывая её текущее состояние, а не выпускать в финальной версии по полной цене.

Стоит отметить, что даже первые отзывы критиков не слишком позитивны. Их не так много, но средний рейтинг на OpenCritic составляет около 64.