У Project Motor Racing только 16% положительных отзывов в Steam

Project Motor Racing от Straight4 Studios для GIANTS Software пользуется, мягко говоря, не очень хорошей популярностью у геймеров. Доступная всего несколько часов по цене €59.99 и уже имеющая сезонный абонемент за €49.99, игра привлекла всего 2 тыс игроков онлайн на пике и собрала всего 16% положительных отзывов в Steam. Это означает, что 84% из них отрицательные. Каковы самые распространённые жалобы? Критика есть по всем аспектам.
Одна из самых частых претензий к Project Motor Racing касается режима карьеры, который считается слишком упрощённым, с минимальными возможностями управления и предустановками, которые выполняют практически всю работу.
Гонки также подвергаются серьёзной критике: ИИ ведёт себя неестественно и агрессивно, больше напоминая гонки на бамперных машинках, чем гонки на треке.
Также есть множество проблем с производительностью, что в наши дни встречается часто, но особенно серьёзно для гоночной игры, учитывая, что некоторые игроки жалуются на полную невозможность играть.
Также говорят о том, что качество финальной графики ниже, чем на официальных изображениях, и некоторые даже считают, что игру следовало сначала выпустить в раннем доступе, учитывая её текущее состояние, а не выпускать в финальной версии по полной цене.
Стоит отметить, что даже первые отзывы критиков не слишком позитивны. Их не так много, но средний рейтинг на OpenCritic составляет около 64.
Жаль. Мне первый и второй прожект карс понравились. И даже третий, хоть он и аркадный, но с прикольной карьерой.
третий лучший, но у него допы хардкорные ппц
А что было ждать от ноунеймов, ещё ценник конь влепили.
всмысле ноунеймов? нфс шифт и проджект карс тебе ни о чём не говорят профанище?
и почему тогда это ховнище не дотягивает ни до нфс шифт, ни проджект карс, обьяснишь?
вопрос был не в качестве игры, а в том что это выходцы из известной студии
Успех успешный!))))
мусор мусорный
да на стримах глянул - там полный треш , особенно в плане графики , когда ставишь ночь , там как будто белые ночи Питерские))) фары светят вообще атас..там трейлеры то не впечатлали особо,а игра как будто пре альфа бета гамма версия)) 0.05 тест) таам столько косяков что жесть,какой нибудь PC2 в разы лучше и смотрится и все остальное)) вообщем мимо) да и не просто так такой рейтинг) обосрались конкретно
а теперь посмотри геймплей с xbox series s