В игру Project Motor Racing бесплатно добавлен новый автомобиль

Вышло обновлении 1.7.0.0 для автосимулятора Project Motor Racing, в этой версии разработчики сфокусировались на классе GT4: новая модель шин, пересмотр баланса производительности, корректировка аэродинамики. Ключевым нововведением стало добавление легендарного автомобиля Ford Falcon V8 2013 года из чемпионата V8 Supercars, причём он будет доступен всем игрокам бесплатно!

Помимо Ford Falcon в планах на 2026 год находится большое дополнение по австралийским суперкарам - V8 Power Pack, набор должен добавить полноценную сетку машин разных эпох. Недавно вышло обновление с улучшенной моделью шин для класса GT3, разработчики переработали углы увода и сцепления, сделав переход от зацепа к сносу более естественным и предсказуемым.

Суточный пик игроков в Steam составляет около 70 человек...