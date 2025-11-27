В Project Motor Racing технология AMD FSR 4 обеспечивает масштабирование с помощью машинного обучения

Технология апскейлинга AMD FSR 4 использует реконструкцию на основе машинного обучения, чтобы обеспечить более чёткую и стабильную визуализацию при сохранении производительности. Используя модели машинного обучения, обученные на высококачественных эталонных кадрах, FSR 4 преобразует рендеры с низким разрешением в кадры, которые отличаются большей временной стабильностью, меньшим количеством ореолов и улучшенной обработкой эффектов частиц и движущихся объектов. Это явное улучшение по сравнению с предыдущими решениями, такими как FSR 3.1, которые часто демонстрировали артефакты или теряли детализацию при движении или в сложных визуальных сценариях.

Внедрение FSR 4 в Project Motor Racing демонстрирует, какую пользу могут принести современным гоночным играм технологии масштабирования на основе искусственного интеллекта. Благодаря FSR 4 игра может отображать сцены в уменьшенном разрешении, но масштабировать их до полного разрешения экрана, что обеспечивает более плавную частоту кадров даже при высокой графической нагрузке. Игроки могут наслаждаться стабильной производительностью без ущерба для чёткости и детализации, будь то перемещение по густонаселённым районам, скоростные заезды или динамические эффекты. Интеграция осуществляется с помощью удобного для разработчиков API AMD FidelityFX, что упрощает внедрение и снижает порог вхождения.

FSR 4 поддерживает несколько режимов масштабирования — от «Качество» (почти исходное качество изображения) до «Сверхпроизводительность» (максимальная частота кадров с агрессивным масштабированием), что позволяет пользователям гибко настраивать рендеринг в соответствии с аппаратным обеспечением и предпочтениями. На мощных системах игроки могут выбрать более высокое качество изображения, а на устройствах среднего класса — приоритет частоты кадров при сохранении приемлемого качества изображения.

В контексте гоночных симуляторов, таких как Project Motor Racing, этот баланс производительности и реалистичности особенно важен: плавная частота кадров способствует отзывчивому управлению и погружению в игру, а высококачественная графика повышает реалистичность и улучшает визуальную обратную связь. Таким образом, FSR 4 — это значительный шаг вперёд для игр, стремящихся создать кинематографическую или реалистичную атмосферу без ущерба для игрового процесса.

FSR 4 — привлекательный вариант как для энтузиастов, так и для разработчиков, особенно для тех, кто увлекается играми с высоким разрешением, трассировкой лучей или дисплеями с высокой частотой обновления. По мере того как всё больше игр используют апскейлинг на основе машинного обучения, становится всё более целесообразным полагаться на алгоритмы апскейлинга, а не на рендеринг методом перебора, что позволяет найти оптимальный баланс между производительностью и качеством изображения.