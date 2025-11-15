ЧАТ ИГРЫ
Project Motor Racing 25.11.2025
Симулятор, Гонки, Автомобили
5.3 27 оценок

Вышло новое видео с демонстрацией геймплея симулятора Project Motor Racing

Pavel Rally Pavel Rally

Разработчики Straight4 Studios выпустили несколько роликов с "сырым" неотредактированным геймплеем снятым напрямую без использования пост-эффектов как это бывает в трейлере, чтобы показать реалистичность физики и управления. Отдельный акцент был сделан на том, что в игру можно комфортно играть не только с рулем, но и на стандартном геймпаде демонстрируя игровой процесс с включенными помощниками.

Искусственный интеллект соперников демонстрирует поведение в гонке, в частности бескомпромиссную борьбу за каждый сантиметр трассы. Показаны высокодетализированные модели автомобилей включая проработанные интерьеры с оригинальными цифровыми дисплеями на рулевых колесах отображающими данные в реальном времени. Игра позиционируется как реалистичный гоночный симулятор от ветеранов индустрии (бывших разработчиков серий GTR и Project CARS) и выйдет 25 ноября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Канал ARTRacer подготовил видеообзор что ждать от игры Project Motor Racing.

Комментарии:  6
Real Slim Shady

Да... это конечно не форза хорайзон

Aleksey Aleshka

Эмммм, совершенно разные игры

Real Slim Shady Aleksey Aleshka

ну там машинка едет и тут едет

Kenn1y Real Slim Shady

Это точно, все эти недосимуляторы не ясно как вообще добиваются лицензии.

