CD Projekt набирает новых разработчиков для создания сиквела Cyberpunk 2077 ©

Похоже, что производство сиквела нашумевшего экшена от первого лица Cyberpunk 2077 перешло в новую фазу. Недавно разработчики из польской студии CD Projekt RED сообщили о раннем этапе проектирования новой игры, а сегодня уже расширяют команду создателей. В сети обратили внимание на новые списки вакансий, что намекает на активную фазу производства продолжения Cyberpunk 2077.

Недавно на официальном сайте CD Projekt появились несколько новых объявлений. Студия активно набирает новых сотрудников для работы над Project Orion — кодовое название сиквела Cyberpunk 2077. В команду требуется опытный технический художник, который присоединится к разработчикам в Бостоне.

От соискателей требуется обязательный опыт работы с движком Unreal Engine 4 или Unreal Engine 5. Разработчикам на этой должности предстоит заниматься архитектурой и оформлением городской эстетики. Также им придется создавать шейдеры, адаптированные для городской среды. Поэтому в требованиях также указывается опыт работы с городской средой не менее пяти лет. Вероятно, в сиквеле Cyberpunk 2077 будет представлен новый город, либо Найт-Сити из оригинальной игры будет существенно переработан.

Официально о разработке продолжения Cyberpunk 2077 объявили в октябре 2022 года. Полноценный запуск разработки обещают начать в начале 2024 года под руководством создателей дополнения Phantom Liberty, который обещают использовать наработки оригинала.