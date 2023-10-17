CD Projekt набирает новых разработчиков для создания сиквела Cyberpunk 2077

Похоже, что производство сиквела нашумевшего экшена от первого лица Cyberpunk 2077 перешло в новую фазу. Недавно разработчики из польской студии CD Projekt RED сообщили о раннем этапе проектирования новой игры, а сегодня уже расширяют команду создателей. В сети обратили внимание на новые списки вакансий, что намекает на активную фазу производства продолжения Cyberpunk 2077.
Недавно на официальном сайте CD Projekt появились несколько новых объявлений. Студия активно набирает новых сотрудников для работы над Project Orion — кодовое название сиквела Cyberpunk 2077. В команду требуется опытный технический художник, который присоединится к разработчикам в Бостоне.
От соискателей требуется обязательный опыт работы с движком Unreal Engine 4 или Unreal Engine 5. Разработчикам на этой должности предстоит заниматься архитектурой и оформлением городской эстетики. Также им придется создавать шейдеры, адаптированные для городской среды. Поэтому в требованиях также указывается опыт работы с городской средой не менее пяти лет. Вероятно, в сиквеле Cyberpunk 2077 будет представлен новый город, либо Найт-Сити из оригинальной игры будет существенно переработан.
Официально о разработке продолжения Cyberpunk 2077 объявили в октябре 2022 года. Полноценный запуск разработки обещают начать в начале 2024 года под руководством создателей дополнения Phantom Liberty, который обещают использовать наработки оригинала.
Году в 2028 дай бог выйдет, главное дожить. После отличного длс не сомневаюсь, что будет годнота
Не забывай, что у них Ведьмак в первую очередь релиз,но с другой стороны они учатся анрилу 5 главное чтобы Ведьмак не пострадал от перехода на новый движок. Пока с релизами на анриле 5 как-то не очень в основном все. Робокоп это слишком простая игра, но и там разработчики накосячили
P. S. Наплыв школьников все минусящих явился)
28-ой это же не Колда или ФИФА, тут нужно смело от 6 лет забивать т.е. с 2030-ый как ориентир когда выйдет не игра, а сколько ещё будет "немного" подождать. Прожектам ещё потеряют на освоение/переезд под Unreal, в приоритете выход следующий ведьмака и на него тоже нужно время (явно не 2 года), после Ведьмака ждём Киберпанк, так что следующие годы это только слухи и обрывки информации.
2030 это в лучшем случае...
Если никто прожектов торопить не будет и они нормально доделают проект до конца - с учетом трассировки пути, всех исправлений и улучшений 2.0, выхода очень мощных видях и тд - есть все основания полагать, что это будет самая лучшая игра в истории)
Торопить? А я думал, что все "свидетели злых акционеров, которые помешали хорошим разработчикам сделать шедевр" уже вымерли или повзрослели.)
Игру ещё не начали делать, а про неё уже можно сказать, что она плохо оптимизирована, в багах, и тормозит даже на какой-нибудь 6090.
лучшая в истории?))))))))))
ну на момент релиза - да, первая часть же одна из лучших игр в истории, только ее плохой релиз подпортил. А вторая часть будет еще лучше.
ты наркоман что ли?
Так кто из торопить будет? Были ещё нетерпеливые фанаты, помимо "злых акционеров". Они?
не забудьте сценариста нанять а не как в оригинале
А что ни так? Сюжет, да и вся сюжетная линия на высоте!
Это лучший сюжет
квинтэссенция сюжета и нелинейности !!! где в диалогах то что выбирать желтеньким подсвечено , красноречие 90
Кстати, не понимаю, зачем вообще выбор ответов в большинстве диалогов, если там по факту нет никакого выбора и надо все равно прожимать все варианты?
В оригинале норм сценарист, в дополнении - кал